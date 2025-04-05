Игроки «Чикаго» после матча поздравили Овечкина с повторением рекорда по голам в НХЛ

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Игроки «Чикаго» после завершения матча поздравили российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с повторением рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
После финальной сирены игроки «Чикаго» выстроились в колонну в центре площадки и по очереди пожали руку Овечкину.
Встреча в Вашингтоне завершилась победой хозяев со счетом 5:3. Овечкин оформил дубль. Теперь на счету россиянина и канадского форварда Уэйна Гретцки по 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.
Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин стал рекордсменом НХЛ по победным голам в регулярных чемпионатах.