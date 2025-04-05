Овечкин настоял на допуске журналистов из России на матчи «Вашингтона» в преддверии рекорда («Матч ТВ»)

В результате представитель канала работал на сегодняшнем матче с «Вашингтона» с «Чикаго» (5:3), в котором Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки. Журналист поблагодарил Александра за его инициативу.