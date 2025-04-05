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Овечкин настоял на допуске журналистов из России на матчи «Вашингтона» в преддверии рекорда («Матч ТВ»)

Александр Овечкин настоял на допуске журналистов из России на матчи «Вашингтона».

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Ранее сообщалось, что НХЛ ввела запрет на аккредитацию российских журналистов, в том числе на матчи Вашингтона в апреле.

Как утверждает «Матч ТВ», Овечкин стал инициатором письма клуба на имя комиссионера лиги Гэри Беттмэна, в котором содержалась просьба о допуске нескольких журналистов на игры в преддверии рекорда.

В результате представитель канала работал на сегодняшнем матче с «Вашингтона» с «Чикаго» (5:3), в котором Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки. Журналист поблагодарил Александра за его инициативу.

Следующий матч «Кэпиталс» проведут 6 апреля против «Айлендерс» — начало в 19:30 по московскому времени.

Вашингтон
5:3
1:1, 1:2, 3:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
5.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Люк Ричардсон
Вратари
Чарли Линдгрен
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
1-й период
03:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
13:55
Тайлер Бертуцци
(Лэндон Слаггерт, Фрэнк Назар)
18:21
Райан Леонард
2-й период
20:31
Фрэнк Назар
(Патрик Марун, Оливер Мур)
27:09
Мартин Фехервари
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
27:19
Филипп Курашев
(Оливер Мур, Лэндон Слаггерт)
32:40
Фрэнк Назар
3-й период
43:09
Патрик Марун
43:46
Дилан Строум
45:07
Коннор Бедард
46:13
Александр Овечкин
(Эндрю Манджапане, Джон Карлсон)
58:24
Райан Леонард
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит