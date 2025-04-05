Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой и второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) одновременно. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Ранее ТАСС сообщал, что россиянин в домашнем матче с «Чикаго» (5:3) оформил дубль и догнал канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На их счету теперь по 894 заброшенные шайбы. Также Овечкин стал рекордсменом лиги по числу победных голов (136), превзойдя достижение чеха Яромира Ягра (135).
Третьей звездой стал 20-летний форвард «Вашингтона» Райан Леонард, отметившийся в матче с «Чикаго» дебютной шайбой в НХЛ.