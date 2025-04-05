Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Ранее ТАСС сообщал, что россиянин в домашнем матче с «Чикаго» (5:3) оформил дубль и догнал канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На их счету теперь по 894 заброшенные шайбы. Также Овечкин стал рекордсменом лиги по числу победных голов (136), превзойдя достижение чеха Яромира Ягра (135).