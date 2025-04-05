Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Россиянин забросил две шайбы в матче с «Чикаго» и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах лиги.

19

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой и второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) одновременно. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Ранее ТАСС сообщал, что россиянин в домашнем матче с «Чикаго» (5:3) оформил дубль и догнал канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На их счету теперь по 894 заброшенные шайбы. Также Овечкин стал рекордсменом лиги по числу победных голов (136), превзойдя достижение чеха Яромира Ягра (135).

Третьей звездой стал 20-летний форвард «Вашингтона» Райан Леонард, отметившийся в матче с «Чикаго» дебютной шайбой в НХЛ.

Вашингтон
5:3
1:1, 1:2, 3:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
5.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Люк Ричардсон
Вратари
Чарли Линдгрен
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
1-й период
03:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
13:55
Тайлер Бертуцци
(Лэндон Слаггерт, Фрэнк Назар)
18:21
Райан Леонард
2-й период
20:31
Фрэнк Назар
(Патрик Марун, Оливер Мур)
27:09
Мартин Фехервари
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
27:19
Филипп Курашев
(Оливер Мур, Лэндон Слаггерт)
32:40
Фрэнк Назар
3-й период
43:09
Патрик Марун
43:46
Дилан Строум
45:07
Коннор Бедард
46:13
Александр Овечкин
(Эндрю Манджапане, Джон Карлсон)
58:24
Райан Леонард
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит