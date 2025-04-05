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Гретцки поздравил Овечкина в раздевалке «Вашингтона»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин получил поздравления по поводу 894-го гола в регулярных чемпионатах от канадского форварда Уэйна Гретцки.

Об этом сообщает пресс-служба «столичных».

Гретцки по окончании игры против «Чикаго Блэкхоукс» спустился в раздевалку «Кэпс», где поприветствовал Овечкина и обменялся с ним теплыми словами.

«Поздравляю, Алекс!» — заявил Гретцки.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Вашингтон
5:3
1:1, 1:2, 3:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
5.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Люк Ричардсон
Вратари
Чарли Линдгрен
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
1-й период
03:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
13:55
Тайлер Бертуцци
(Лэндон Слаггерт, Фрэнк Назар)
18:21
Райан Леонард
2-й период
20:31
Фрэнк Назар
(Патрик Марун, Оливер Мур)
27:09
Мартин Фехервари
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
27:19
Филипп Курашев
(Оливер Мур, Лэндон Слаггерт)
32:40
Фрэнк Назар
3-й период
43:09
Патрик Марун
43:46
Дилан Строум
45:07
Коннор Бедард
46:13
Александр Овечкин
(Эндрю Манджапане, Джон Карлсон)
58:24
Райан Леонард
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит