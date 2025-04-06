Малоизвестные факты об Александре Овечкине

В свободное время любит играть в компьютерные игры, в основном в Counter-Strike и Dota. «Я раньше играл в CS, но сейчас мне больше нравится CoD: Warzone. Времени у меня очень много на это в поездках. Дома у меня дети, жена, быт. Если есть возможность побыть и поиграть с детьми, то я лучше это сделаю.. У нас есть в команде ребята, которые тоже играют в Warzone. Мы вчетвером или впятером играем», — заявлял он.