The Great Eight или Великая восьмерка: почему так называют Овечкина?

Тогда остались пять прозвищ: OV-1, Agent 008, The Russian Magician, The Great Eight, The 8th Wonder. Через три месяца ССM провела пресс-конференцию. Alexander The Great Eight (или The GR8 в сокращенном виде) — победивший вариант. Его придумал фанат Дилан Поспишил. На русском прозвище с того момента трактовали «Александр Великий» и «Великая восьмерка».