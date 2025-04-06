The Great Eight или Великая восьмерка: почему так называют Овечкина?

По жизни у Овечкина набралось много пересечений с восьмеркой. В восемь лет он впервые пошел в хоккейную секцию. Закрепился не сразу — был перерыв на полгода. Всем тренерам Александр понравился, поэтому его папа ушел с работы и серьезно занялся сыном. Возил его на тренировки и подкатки. Тогда все поняли, что хоккей из жизни Овечкина уже никогда не исчезнет.