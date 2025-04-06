The Great Eight или Великая восьмерка: почему так называют Овечкина?

На сайтах НХЛ и «Вашингтона» весь путь Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам собирали в разделе The Gr8 Chase («Великая погоня»). Сам Овечкин еще после 800-й шайбы зарегистрировал торговую марку с таким названием. Это пересекается с его популярным прозвищем The Great Eight («Великая восьмерка»). История известная, но откуда она пошла?
Как Овечкин так привязался к восьмерке и когда эта восьмерку впервые назвали великой?
Восьмой номер Овечкина: взял в честь мамы — она выигрывала золото Олимпиады в баскетболе
Овечкин во всем опирался на родителей. Его мама Татьяна на профессиональном уровне играла в баскетбол. Она выбрала восьмой номер, потому что восхищалась баскетболистом Владимиром Цинманом. Под восьмеркой Татьяна Овечкина дважды выигрывала Олимпиаду, побеждала на ЧМ и ЧЕ (шесть раз) в составе сборной СССР. Ови называет ее лучшей спортсменкой всех времен.
Связь с мамой Алекс подчеркивал и в интервью: «Из-за моей мамы [выбрал этот номер]. Она играла в баскетбол под восьмеркой. Я почти уверен, что если мой сын будет заниматься спортом, он станет носить этот номер на спине». НХЛ через голосование журналистов признала Овечкина лучшим хоккеистом за всю историю существования лиги, игравшим под восьмым номером.
Кстати, его сын Сережа восьмерку уже не раз примерял. На Матче звезд НХЛ-2023 появился в джерси Ovi Jr с восьмым номером. Овечкин позже рассказывал: «Он запомнит это на всю жизнь». В декабре 2024-го уже оба сына выходили на тренировочную раскатку с восьмерками. Вместе с тем же Сергеем в Ovi Jr на льду был и Илья в бело-голубой форме. Они занимаются хоккеем.
В 2013 году сборная России представляла форму на предстоящую Олимпиаду. Овечкин сфотографировался с Владиславом Третьяком и подписал: «8 звезд на плечах. Мой номер тоже 8». Он сознательно постоянно делал акцент на этой цифре, хотя использовал и другую. В 2022-м Ови сыграл за футбольное «Динамо» под третьим номером — так выразил уважение папе.
Хоккейная карьера Овечкина тоже выделялась разнообразными номерами. Так, за «Динамо» Александр выступал под 32-м номером. Когда Ови возвращался в Россию на время локаута, то рассказывал: «Взял номер 32. У меня раньше в “Динамо” был такой. А вот играть под восьмеркой мне запретили в КХЛ». Все гораздо проще — восьмой номер чуть раньше занял Денис Баранцев.
Возможно, вы уже не помните, но и в НХЛ Овечкина видели с другими цифрами на спине. В феврале 2020-го Александр появился на раскатке перед игрой с «Нэшвиллом» под 24-м номером. Так подчеркнул связь с погибшим легендарным баскетболистом Кобе Брайантом: «Это сделано только из уважения, только ради памяти его и его дочери». Позже та форма ушла на аукционе.
По жизни у Овечкина набралось много пересечений с восьмеркой. В восемь лет он впервые пошел в хоккейную секцию. Закрепился не сразу — был перерыв на полгода. Всем тренерам Александр понравился, поэтому его папа ушел с работы и серьезно занялся сыном. Возил его на тренировки и подкатки. Тогда все поняли, что хоккей из жизни Овечкина уже никогда не исчезнет.
На матчах «Вашингтона» почти всегда присутствует его жена Анастасия Шубская. Они расписались в 2016-м, а через год провели масштабную церемонию. Интересно, что она состоялась 8 июля 2017 года в День семьи, любви и верности. Может, это просто случайное совпадение, но магия цифр для самого Овечкина действительно значит многое. И особенно символизм восьмерки.
Джерси Овечкина с восьмым номером каждый год попадают в топы продаж и часто лидируют. Одна из самых интересных форм периодически появляется на аукционе. В 2006 году Ови забросил легендарную шайбу «Финиксу», получившую публичное название The Goal. Игровой свитер с того матча через 14 лет был продан за 111 тысяч долларов. Вот так Ови оценивают фанаты спорта!
Первое появление The Great Eight: Овечкин сам отбирал лучшие варианты прозвища
«Великая восьмерка» возникла не просто так. В феврале 2006 года компания ССM сделала голосование по выбору официального прозвища Александра Овечкина. Все проходило в несколько этапов: фанаты накидывали варианты, Овечкин оценивал подходящие, а уже из по ним болельщики голосовали за одно единственное. Ови до последнего не знал, каким будет итог.
Тогда остались пять прозвищ: OV-1, Agent 008, The Russian Magician, The Great Eight, The 8th Wonder. Через три месяца ССM провела пресс-конференцию. Alexander The Great Eight (или The GR8 в сокращенном виде) — победивший вариант. Его придумал фанат Дилан Поспишил. На русском прозвище с того момента трактовали «Александр Великий» и «Великая восьмерка».
В интервью для программы «КСТАТИ» Овечкин вспоминал чуть другую версию развития событий: «Выбирали фанаты. Это был мой первый сезон. Так получилось, что фанаты во мне увидели какого-то The Great. Было несколько имен, из которых выбрал два, а затем фанаты остановились на The Great». Болельщики «Вашингтона» так характеризовали Ови и до итогов голосования ССM.
Самому Овечкину прозвище понравилось, хотя в первые годы в НХЛ он действительно смущался при таком обращении. Когда же Дональд Трамп назвал его The Great Eight, Александр посмеялся: «Это придумали фанаты. Значит, Дональд Трамп — мой фанат!» Легендарный Бретт Халл в момент 742-й шайбы Ови в НХЛ вообще сказал очевидный вывод в его адрес: «Ты оправдал прозвище».
Американский художник Дэвид Барр воссоздал отсылку к восьмерке через мурал в одном из районов Вашингтона. Барр сделал настенную фреску GR8NESS — и тут будто бы все понятно без дополнительных пояснений. Художник изобразил ключевые моменты из разных сезонов игры Овечкина в НХЛ. Есть на фреске и Кубок Стэнли, который Ови взял с «Вашингтоном» в 2018 году.
Со временем «Великая восьмерка» и правда стала прямой ассоциацией с образом Овечкина. Он использовал популярность прозвища при запуске собственной линии одежды. В 2023 году обозначил ее OVIGR8. Объяснил: «Хотел выразить свои эмоции, свой стиль для людей, которые хотят быть похожими на меня и любят Александра Овечкина». Фанаты такое отношение оценили.
The Great One vs The Great Eight — в том числе и так продвигалась погоня Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Да, в первой части подобной афиши кроется отсылка к прозвищу Уэйна. Однажды афиша стала настоящей, когда легенды собирали деньги на борьбу с коронавирусом. Они сыграли онлайн в НХЛ 20, а матчи (было два) подавались именно с таким посылом.
Конечно, «Великая восьмерка» (или просто «Великий») — это лишь одно из многих прозвищ Овечкина. Иногда люди просто называют его Ови, сокращая фамилию. Такие скандирования фанатов можно услышать на каждом матче «Вашингтона». В 2006 году Илья Ковальчук вдруг прозвал Овечкина «Железякой», когда они вместе участвовали в передаче «Большие гонки».
В истории хоккея Александр Овечкин все равно останется The Great Eight. Рекорд по голам в регулярках НХЛ закрепил его величие окончательно.