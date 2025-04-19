Овечкин начнет поход за рекордом Гретцки по голам в плей-офф НХЛ

«Каролина» действует в такой своеобразной манере, пытается создавать давление во всех трех зонах. Создается впечатление, что у тебя нет ни времени, ни места для маневра отдать передачу, обработать шайбу. «Каролина» много вбрасывает шайбу, много бросает по воротам, постоянное движение от них, постоянная угроза воротам. Два года назад мы с ними играли в плей-офф, трибуны их арены гонят вперед. Нужно справиться с этим давлением и найти возможность играть в свою игру, заставить их ошибаться. Они пас в клюшку отдают очень редко, в основном через борт, стекло«, — рассказал ТАСС о манере игры “Каролины” тренер “Нью-Джерси” Сергей Брылин.