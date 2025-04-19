Овечкин начнет поход за рекордом Гретцки по голам в плей-офф НХЛ

Демидов, набравший в дебютном матче 2 очка по системе «гол+пас» (1+1), должен провести первую игру и в плей-офф. В последней встрече регулярного сезона с «Каролиной» (4:2) 19-летний россиянин имел не так много игрового времени, как в первой. Но это можно было объяснить тем, что тренер «Монреаля» больше акцентировал внимание на обороне и удержании счета, чтобы команда попала в плей-офф.
Вместе с лучшим бомбардиром в регулярном сезоне Лэйном Хатсоном Демидов постарается побить рекорды по результативности в плей-офф среди новичков. Лучшим снайпером является Дино Сиссарелли («Миннесота», сезон-1980/1981), который тогда забросил 14 шайб в 19 играх, лучшим ассистентом — Мариан Штясны из «Квебека» в сезоне-1981/82 (14 передач), а лучшим бомбардиром — Сиссарелли с 21 очком.
«Монреаль» сыграет в плей-офф впервые с 2021 года. Тот розыгрыш Кубка Стэнли для «канадцев» выдался удачным — они дошли до финала, где уступили в пяти матчах «Тампе». «Вашингтон» в прошлом году не считался фаворитом сезона, едва отобрался в плей-офф, где в четырех матчах уступил «Рейнджерс». Ньюйоркская команда, выиграв тогда регулярный сезон, дошла в том сезоне до полуфинала, а в этом не попала в плей-офф.
За свою карьеру в плей-офф Овечкин забросил 72 шайбы. Рекордным для него получился розыгрыш Кубка Стэнли 2018 года, который завершился победой «Вашингтона». Тогда капитан «столичных» забросил 15 шайб. Рекорд по количеству голов в плей-офф в карьере принадлежит Уэйну Гретцки, который в 208 играх забил 122 гола. Овечкин является ближайшим преследователем Гретцки из действующих игроков, в плей-офф он провел 151 игру, и чтобы забить 50 голов и догнать канадца, ему нужно провести в НХЛ не два и даже не три сезона.
Первые два матча «Вашингтон» и «Монреаль» проведут 22 и 24 апреля в столице США, после чего 26 и 28 апреля игры пройдут в Монреале. Если серия затянется, то она может завершиться 4 мая в Вашингтоне. До предстоящей встречи клубы играли в плей-офф в 2010 году на той же стадии. Тогда «Монреаль» выиграл в семи матчах.
«Никто не хочет играть против “Тампы”»
«Тампа» постарается взять реванш у «Флориды» за прошлогоднее поражение (1−4), с которого для «пантер» начался путь к Кубку Стэнли. Команда выглядит увереннее, чем год назад, когда завершила регулярный чемпионат на шестом месте. В этот раз она осталась на третьей позиции. Надежды у «Тампы» в плей-офф связаны, конечно же, с выигравшим в третий раз и второй год подряд гонку бомбардиров в регулярном чемпионате Никитой Кучеровым, который в тройке с Брейденом Пойнтом своими передачами помог ему стать лучшим снайпером команды с 42 голами.
Кучеров также имеет шанс побить рекорд Майка Босси по количеству победных голов в сериях плей-офф. Форвард «Айлендерс» в 1983 году в финале Восточной конференции с «Бостоном» забросил четыре победные шайбы. На счету Кучерова три победных гола в серии 2018 года с «Нью-Джерси» в первом раунде. Столько же из действующих игроков у форварда «Флориды» Мэттью Ткачука в 2023 году в финале конференции с «Каролиной».
Помимо Кучерова, болельщики «Тампы» будут переживать и за вратаря своей команды Андрея Василевского, который, как и Кучеров, имеет победный опыт в плей-офф (два выигрыша Кубка Стэнли). Россиянин является рекордсменом по количеству побед в одном розыгрыше плей-офф (18 побед в 25 матчах в 2020 году) и входит в пятерку лучших вратарей по количеству «сухих» матчей в сезонах (пять матчей без пропущенных голов в 2021 году). По общему количеству побед в карьере в плей-офф Василевский занимает пока 12-е место с 66 победными матчами, лидером является Патрик Руа (151).
«Я еще в середине сезона говорил о том, что никто не хочет играть против “Тампы”, ни одна команда, как бы она хорошо ни прошла регулярный сезон. Потому что такие ребята, как Кучеров, Василевский, Виктор Хедман могут решать исходы игр. И когда у тебя такой вратарь, который может “украсть” одну игру, а может, и две, осознаешь, что “Тампа” может пройти далеко», — поделился ТАСС своим мнением об игре «Тампы» в сезоне бронзовый призер Олимпиады Сергей Самсонов.
«Тампа», имеющая преимущество своей площадки и опередившая «Флориду» в Атлантическом дивизионе, начнет серию с обладателем Кубка Стэнли 23 и 25 апреля дома. Матчи на площадке «Флориды» состоятся 26 и 29 апреля.
Рекорд клуба помог попасть «Сент-Луису» в плей-офф
В двух других сериях на Востоке «Торонто» дома начнет противостояние с «Оттавой». «Каролина» же в Роли примет «Нью-Джерси». Домашнюю арену уже посетил новичок «Каролины» Александр Никишин, и есть шанс, что он может дебютировать за команду в плей-офф.
«Каролина» действует в такой своеобразной манере, пытается создавать давление во всех трех зонах. Создается впечатление, что у тебя нет ни времени, ни места для маневра отдать передачу, обработать шайбу. «Каролина» много вбрасывает шайбу, много бросает по воротам, постоянное движение от них, постоянная угроза воротам. Два года назад мы с ними играли в плей-офф, трибуны их арены гонят вперед. Нужно справиться с этим давлением и найти возможность играть в свою игру, заставить их ошибаться. Они пас в клюшку отдают очень редко, в основном через борт, стекло«, — рассказал ТАСС о манере игры “Каролины” тренер “Нью-Джерси” Сергей Брылин.
На Западе победивший в регулярном чемпионате «Виннипег» примет «Сент-Луис». «Блюзмены» сменили по ходу сезона главного тренера и в апреле набрали отличную форму, проведя 12-матчевую победную серию. Они по этому показателю установили новый рекорд клуба, что помогло «Сент-Луису» выйти в плей-офф.
«Блюзменам» удалось избежать серьезных потерь: лучший бомбардир команды Роберт Томас получил повреждение в последней игре чемпионата с «Ютой», но оно оказалось несущественным. «Я не уверен, что на данный момент против “Сент-Луиса” будет просто играть, потому что они за последние два месяца выглядели лучше многих команд, и стиль их игры очень подходит под плей-офф», — охарактеризовал Самсонов потенциал «Сент-Луиса».
Кроме пары «Виннипег» — «Сент-Луис», также в ночь на воскресенье первый матч проведут «Колорадо» и «Даллас» в Техасе. У «звезд» не сможет сыграть их лучший снайпер Джейсон Робертсон, который получил травму колена в последнем матче регулярного сезона с «Нэшвиллом» (1:5) и не доиграл встречу. В то же время помочь «Далласу» может форвард Тайлер Сегин, который после операции в начале декабря пропустил 56 игр.
«Если посмотреть на топовые команды, на Западе очень нравится, какую глубину добавил “Колорадо”. При всем при том, что одна из этих команд — “Виннипег”, “Даллас”, “Колорадо” — скорее всего, дальше не пройдет. И тогда будет очень тяжело опираться на багаж с регулярного чемпионата», — отметил Самсонов.