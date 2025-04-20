В НХЛ стартовал плей-офф. Кто из российских хоккеистов поборется за Кубок Стэнли?

Россияне есть в составах 14 из 16 команд-участниц. Первые матчи плей-офф были сыграны в двух парах. «Колорадо Эвеланш» в гостях разгромил «Даллас Старс» — 5:1. «Виннипег Джетс» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз» со счетом 5:3, в составе блюзменов одна результативная передача у нападающего Павла Бучневича. Он также принял участие в массовой драке за 18 секунд до финальной сирены. По итогам потасовки игроки каждой команды суммарно получили по 50 минут штрафа.
Пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли и россияне в составах команд
Всего в плей-офф Кубка Стэнли принимают участие по восемь лучших команд из каждой конференции — Западной и Восточной. Пары были сформированы по итогам регулярного чемпионата НХЛ, который продолжался на протяжении семи месяцев.
Западная конференция
- «Виннипег» — «Сент-Луис»;
- «Даллас» — «Колорадо»;
- «Вегас» — «Миннесота»;
- «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».
Восточная конференция
- «Вашингтон» — «Монреаль»;
- «Каролина» — «Нью-Джерси»;
- «Торонто» — «Оттава»;
- «Тампа-Бэй» — «Флорида».
Российских хоккеистов нет только в составах «Торонто» и «Нью-Джерси». Больше всего отечественных игроков в «Каролине» — четверо. Это нападающий Андрей Свечников, защитники Дмитрий Орлов и Александр Никишин, а также вратарь Петр Кочетков. Говоря о Никишине стоит отметить, что он весь сезон провел в Континентальной хоккейной лиге, в СКА из Санкт-Петербурга, и прилетел в Северную Америку прямо перед началом плей-офф. Защитник не сыграл ни одного матча за «Каролину» в регулярном чемпионате ни одного матча, поэтому непонятно, рискнет ли тренерский штаб выпускать россиянина на лед на решающей стадии сезона.
Противостояния российских игроков в плей-офф Кубка Стэнли
Серия «Вашингтона» и «Монреаля» примечательна дуэлью 39-летнего капитана столичных Александра Овечкина и 19-летнего новичка канадского клуба Ивана Демидова. Один является легендой мирового хоккея, в прошедшем регулярном чемпионате он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб, второй — восходящая звезда, приехавшая в «Монреаль» прямо под занавес регулярки. Демидов забросил шайбу и отдал голевую передачу в первом же периоде за канадскую команду. Ранее никто в истории «Монреаля» подобного не делал. 19-летний россиянин удостоился стоячих оваций на арене в Монреале.
Это сумасшествие, не так ли? Я чувствую, что меня здесь любят. Просто потрясающе.
Еще одна интрига — насколько Овечкин приблизится к рекорду Гретцки по общему количеству шайб за карьеру в НХЛ. Если по числу голов в регулярных чемпионатах россиянин уже обогнал канадца, то с учетом результативных бросков в плей-офф Александр отстает на данный момент на 48 шайб.
Второе российское противостояние ожидает болельщиков в паре «Тампы» и «Флориды». Во-первых, здесь друг против друга сыграют два лучших российских вратаря НХЛ на данный момент — Андрей Василевский и Сергей Бобровский. Голкипер «Флориды» Бобровский является действующим обладателем Кубка Стэнли. В прошлогоднем розыгрыше «Пантерс» на пути к титулу в первом раунде выбили как раз «Тампу». И вот новая встреча этих команда, и снова на самом старте плей-офф.
Во-вторых, интересно посмотреть за дуэлью Бобровского против главной звезды «Тампы» Никиты Кучерова. 31-летний форвард в очередной разорвал регулярный чемпионат НХЛ, став лучшим бомбардиром лиги второй сезон подряд и третий раз в карьере. Подобных достижений нет ни у одного россиянина в истории. Кучеров на пару с Василевским уже дважды брал Кубок Стэнли в составе «Тампы», сейчас эта команда снова в числе претендентов на победу.
Кто фаворит Кубка Стэнли-2025?
По мнению букмекеров, на успех в Кубке Стэнли примерно с равными шансами претендуют восемь команд из 16. Это «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Флорида», «Каролина», «Вегас», «Тампа» и «Вашингтон». Средние коэффициенты на победу этих команд колеблются в диапазоне от 8.00 до 10.50. Наименьшие шансы у «Нью-Джерси», «Оттавы», «Сент-Луиса» и «Монреаля».
Обладатель трофея определится через два месяца. Розыгрыш Кубка Стэнли стартовал минувшей ночью и продлится до середины июня.
Автор: Илья Костин
Питер Дебур
Джаред Беднар
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер)
Маккензи Блэквуд
04:02
Мэйсон Марчмент
04:38
Уайатт Джонстон
07:49
Джош Мэнсон
26:18
Райан Линдгрен
29:30
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
35:20
Роопе Хинтц
35:20
Роопе Хинтц
36:38
Нэйтан Маккиннон
(Кэйл Макар, Джонатан Друэн)
44:49
Джош Мэнсон
46:45
Роопе Хинтц
(Уайатт Джонстон, Томас Харли)
52:56
Девон Тэйвз
(Джош Мэнсон, Логан О`Коннор)
56:52
Нэйтан Маккиннон
(Райан Линдгрен, Логан О`Коннор)
57:03
Чарли Койл
(Джек Друри, Паркер Келли)
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит