В НХЛ стартовал плей-офф. Кто из российских хоккеистов поборется за Кубок Стэнли?

Российских хоккеистов нет только в составах «Торонто» и «Нью-Джерси». Больше всего отечественных игроков в «Каролине» — четверо. Это нападающий Андрей Свечников, защитники Дмитрий Орлов и Александр Никишин, а также вратарь Петр Кочетков. Говоря о Никишине стоит отметить, что он весь сезон провел в Континентальной хоккейной лиге, в СКА из Санкт-Петербурга, и прилетел в Северную Америку прямо перед началом плей-офф. Защитник не сыграл ни одного матча за «Каролину» в регулярном чемпионате ни одного матча, поэтому непонятно, рискнет ли тренерский штаб выпускать россиянина на лед на решающей стадии сезона.