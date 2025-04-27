Хоккеист «Сент-Луиса» Бучневич набрал седьмое очко в текущем плей-офф НХЛ

Бучневич набрал седьмое очко в текущем плей-офф, на его счету три заброшенные шайбы и четыре голевые передачи. В списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли он занимает второе место среди россиян, уступая только форварду «Миннесоты» Кириллу Капризову, который набрал восемь очков по системе «гол + пас». Шведский форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе с девятью баллами возглавляет бомбардирскую гонку плей-офф.
Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. После пятого гола «Сент-Луиса» в ворота «Виннипега» вместо Коннора Хеллебайка встал Эрик Комри.
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятый матч серии пройдет в ночь на 1 мая на домашней арене «Виннипега».
Джим Монтгомери
Скотт Арниел
Джордан Биннингтон
Коннор Хеллибак
(Эрик Комри)
01:38
Владислав Наместников
07:37
Павел Бучневич
09:59
Тайлер Такер
13:58
Кайл Коннор
(Коул Перфетти, Дилан Самберг)
19:37
Джейк Нейберс
(Колтон Парэйко, Кэм Фаулер)
30:46
Тайлер Такер
(Ник Ледди, Александр Тексье)
35:18
Адам Лаури
37:23
Брэйден Шенн
(Колтон Парэйко, Джейк Нейберс)
38:54
Джастин Фолк
(Брэйден Шенн, Джейк Нейберс)
42:01
Роберт Томас
(Павел Бучневич, Оскар Сундквист)
57:47
Натан Уокер
57:47
Люк Шенн
58:28
Захари Болдюк
58:28
Адам Лаури
58:28
Адам Лаури
58:28
Мэйсон Эпплтон
24
Штрафное время
36
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит