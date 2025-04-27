Хоккеист «Сент-Луиса» Бучневич набрал седьмое очко в текущем плей-офф НХЛ

Бучневич набрал седьмое очко в текущем плей-офф, на его счету три заброшенные шайбы и четыре голевые передачи. В списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли он занимает второе место среди россиян, уступая только форварду «Миннесоты» Кириллу Капризову, который набрал восемь очков по системе «гол + пас». Шведский форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе с девятью баллами возглавляет бомбардирскую гонку плей-офф.