Овечкин, Малкин и Дацюк вошли в символическую сборную игроков НХЛ первой четверти XXI века

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и бывший хоккеист «Детройта» Павел Дацюк вошли в символическую команду игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) XXI века, дебютировавших в период с 2000 по 2010 год. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Кроме того, в символическую сборную вошли канадцы Сидни Кросби, Патрис Бержерон и Стивен Стэмкос, а также американец Патрик Кейн.
Овечкину 39 лет, за «Вашингтон» россиянин выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи», присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли — единственный на данный момент в истории клуба. Овечкин является рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (897).
Малкину 38 лет, он выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Россиянин признавался лучшим новичком лиги (2007), игроком регулярного чемпионата (2012) и плей-офф (2009), также дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ (2009, 2012). В регулярных чемпионатах североамериканской лиги нападающий провел 1 213 матчей, набрав 1 346 очков (514 шайб + 832 результативные передачи), он является лидером среди российских игроков по числу голевых пасов и занимает второе место по количеству очков и заброшенных шайб. В плей-офф Малкин набрал 180 (67 + 113) очков в 177 играх и является рекордсменом по числу результативных действий среди отечественных игроков.
Дацюку 46 лет. Он также является бронзовым призером Олимпиады (2002), чемпионом мира (2012), серебряным (2010) и двукратным бронзовым (2005, 2016) призером мировых первенств. Дацюк — один из 30 членов Тройного золотого клуба, куда входят хоккеисты, побеждавшие на Олимпиаде, чемпионате мира и выигрывавшие Кубок Стэнли. В НХЛ Дацюк выступал за «Детройт», с которым стал обладателем Кубка Стэнли в 2002 и 2008 годах. В 2024 году он был включен в Зал хоккейной славы.