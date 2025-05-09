Овечкин, Малкин и Дацюк вошли в символическую сборную игроков НХЛ первой четверти XXI века

Дацюку 46 лет. Он также является бронзовым призером Олимпиады (2002), чемпионом мира (2012), серебряным (2010) и двукратным бронзовым (2005, 2016) призером мировых первенств. Дацюк — один из 30 членов Тройного золотого клуба, куда входят хоккеисты, побеждавшие на Олимпиаде, чемпионате мира и выигрывавшие Кубок Стэнли. В НХЛ Дацюк выступал за «Детройт», с которым стал обладателем Кубка Стэнли в 2002 и 2008 годах. В 2024 году он был включен в Зал хоккейной славы.