Считали ли Бобровского большим талантом? Как он уезжал в Америку? Рассказывает бывший тренер «Кузни»

Сергей Бобровский — в одной победе от своего второго Кубка Стэнли в карьере. Уже в среду 36 летний сибиряк может стать вторым российским голкипером в истории НХЛ после Андрея Василевского, сумевшим оформить чемпионство в двух сезонах подряд.
Но если первого номера «Тампы» всегда считали исключительным талантом и потенциально лучшим голкипером своего поколения, то у недрафтованного воспитанника новокузнецкого хоккея путь получился несколько более тернистым.
В преддверии шестого матча финальной серии бывший видеотренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Дружинин в разговоре с корреспондентом «СЭ» вспомнил, как звезда «Флориды» готовил себя к отъезду за океан и провел свои первые сезоны в профессиональном хоккее за родную команду.
Иногда его приходилось выгонять из зала
— Сейчас Бобровского называют образцом профессионального отношения к делу. Он первым приходит на разминки, последним уходит с заминок. Пятнадцать лет назад Сергей был таким же?
— Да, Сергей был таким же. Но я бы сказал, что Бобровский умел и работать, и отдыхать. Нельзя сказать, что он жил на стадионе и ничем больше не занимался. Он знал, когда нужно поработать, а когда стоит отдохнуть. Да, он еще во времена Суперлиги приходил раньше всех на тренировки и частенько оставался заниматься дополнительно. Иной раз его было не выгнать из зала или заставить слезть с велосипеда. Например, когда он делал это за день до игры, то его буквально выгоняли со стадиона.
— Насколько близко к правде утверждение, что Бобровского раньше не воспринимали исключительным талантом? Кажется, в его юниорские годы выше него котировались те же Станислав Галимов и Никита Давыдов.
— На самом деле Бобровский на раннем этапе карьеры постоянно шел нога в ногу с Семеном Варламовым. Они всегда конкурировали между собой в молодежных сборных. В Новокузнецке Сергей всегда считался звездой в своей команде 1988 года рождения. Он постоянно ездил в сборную региона, привлекался в главные сборные страны.
— Сергей дебютировал в Суперлиге под руководством Александра Китова в ноябре 2007-го в матче с «Северсталью», когда ему было всего 18 лет. Помните ту игру?
— Не могу сказать, что запомнил тот матч на всю жизнь. Но все к этому шло. Он тренировался с первой командой, получал много авансов. В плане адаптации к игре ему все довольно легко давалось. Ему дали шанс — он вышел и сыграл. Насколько помню, то ничего экстраординарного Сергей тогда в воротах не сотворил. Однако нельзя сказать, что главный тренер проснулся и решил: «О, дай-ка я дам ему сыграть». Нет, доверить место Сереже в воротах было обдуманным и логичным шагом.
Сергей стал живым примером для Сорокина и Подъяпольского
— Каким Бобровским был в коллективе и раздевалке?
— Все было хорошо. Сергей — парень, не обделенный интеллектом и чувством юмора. Он и пошутить мог, и себя в обиду не давал. Бывает, что ребята попадают во взрослый коллектив и становятся замкнутыми — это обычное дело. Бобровский таким точно не был. Он часто шутил, прекрасно общался с персоналом команды. Тем более что среди сотрудников были его друзья, с которыми он играл в хоккей еще в молодежке. Например, наш массажист Александр Ковалев. Бобровский был нашим талантом — таким сыном полка. Каким-то тихоней его однозначно не назову. Проблем с адаптацией у него не увидел. При этом он мог достаточно жестко ответить во время мужских разговоров. За словом в карман точно не лез.
— После Китова и Бориса Михайлова он прошел через Сергея Николаева. Легендарный Сеич — это ведь всегда особая школа для молодого парня.
— Знаете, Сеич никогда особо не трогал вратарей. Для него жесткие выговоры голкиперам были табу. Тем более обвинять их и учить чему-то. Так было и с Вадиком Тарасовым в бронзовый для «Металлурга» сезон, и с Бобровским. С Сергеем Алексеевичем у них были абсолютно нормальные отношения. Тогда ведь Петерис Скудра из-за травмы нежданно-негаданно закончил карьеру и Сереже пришлось стать основным вратарем в таком юном возрасте. Николаев же не враг сам себе, чтобы загонять молодого парня. Он давал ему спокойно играть и тренироваться. Может быть, и были какие-то его коронные шутки. Но Бобровский со своим чувством юмора относился к ним с самоиронией.
— Насколько Сергею помог существовавший в свое время налог на иностранных голкиперов? Хоккейные функционеры нередко бьют себя в грудь, что именно он стал причиной его взлета. Но даже не в лучшем финансовом положении «Кузня» стабильно брала вратарей-легионеров: Лэнгкоу, Шабанова, Скудру.
— Да, легионеры приезжали. Но Сергей был одним из лучших воспитанников новокузнецкой школы после ныне покойного Артема Чернова. Он не мог не получить свой шанс в основной команде. Все-таки на тот момент местных воспитанников в «Металлурге» было не так много. Хотя в то время уже подрастал полный талантами 1991 год рождения с Димой Орловым и Максом Кицыным. Все эти ребята абсолютно заслуженно получили возможность проявить себя.
— Можно ли сказать, что пример Бобровского открыл ранний путь в КХЛ более молодым вратарям из школы — тем же Сорокину и Подъяпольскому?
— Безусловно. Бобровский был живым ходячим примером для того же Ильи Сорокина. Плюс, помимо него и Владика Подъяпольского, подрастал Андрей Кареев. Все эти ребята смотрели на Сергея и понимали, что за счет своей работы они обязательно получат шанс и смогут выбраться наверх. Считаю, что пример Бобровского сыграл для них большую роль.
— В свой первый сезон «Кузня» пошла с тандемом Соколов — Бобровский.
— Да, все верно. Тогда главным тренером был Борис Петрович Михайлов. Не хочется употреблять слово «протеже», но он целенаправленно звал Соколова на роль основного голкипера. Это не хорошо и не плохо, а просто факт: Макса видели первым номером.
— Потихоньку заканчивавший играть Соколов был для Бобровского кем-то вроде играющего тренера?
— Нет, они очень разные. Возможно, я не все помню, но они не были какими-то супердрузьями. Между ними сложились нормальные рабочие отношения. Хотя Макс — человек достаточно интересный, самобытный. У Сергея тоже был свой круг общения.
Бобровский просил записывать свои игры и тренировки на DVD, а потом отправлял их в Америку
— Были ли компоненты, в которых Бобровский проседал в Новокузнецке?
— Сейчас уже сложно выделить какой-то конкретный компонент. Здесь нужно начать с того, что вратари тогда играли совершенно по-другому. Вы найдете очень мало общего между современными голкиперами и теми, кто выступал 15 лет назад.
Сережа действовал в абсолютно ином стиле — гораздо более архаичном. Тогда он играл в формате «я летаю, я все поймаю». Его можно было назвать суперзрелищным товарищем. Конечно, иной была и психология. Раньше Бобровский был очень эмоциональным и мог серьезно расстроиться после поражения. Где-то мог обидеться на то, что команда ему не совсем помогла. Сейчас он куда более спокоен, и это совершенно нормальное явление. Все приходит с опытом, учитывая его интеллект и способность к самоанализу. По крайней мере, внешне он точно выглядит куда более хладнокровным, чем в первые сезоны своей карьеры.
— Если покопаться в старых материалах и статьях, то там нередко писали, что Бобровскому катастрофически не хватает стабильности. Ее дефицит шел от этой самой эмоциональности?
— Не только от нее. Нынешний Бобровский — вратарь с практически идеальной техникой. В 2008-м Сережа был «reactive goalie», как любят говорить иностранные тренеры вратарей, — он больше полагался на реакцию, рефлексы, молниеносные зрелищные действия. Такой жанр предполагает, что один матч ты можешь сыграть потрясающе, а затем наошибаться. Теперь же мы видим, что Сергей куда больше играет по позиции, и такая манера предполагает большую стабильность.
— Когда Бобровский уезжал в «Филадельфию», то его в последний момент пытался перехватить СКА, в который он добрался только в локаутный сезон-2012/13. Были ли еще топ-клубы, которые хотели его выдернуть из «Кузни»?
— Думаю, что были. Но в «Металлурге» тогда еще не настало время больших распродаж. Оно пришло чуть позже, когда из-за финансовых трудностей клуб оптом продавал своих лидеров и молодых талантов. Плюс тогда Сергей грезил Америкой и стремился уехать в НХЛ. Он прикладывал для этого огромные усилия. Не открывалась дверь — он лез в окно. Не открывается окно — лез через чердак. В конечном счете через этот самый чердак он и попал в тренировочный лагерь «Филадельфии».
Он ведь уехал недрафтованным благодаря своим работе, харизме и старанию. В итоге после первого же тренинг-кемпа он стал основным вратарем «Флайерз». Бобровский очень хотел этого и добился своего. Про него можно уже снимать целый фильм с хеппи-эндом.
Если произносить такое слово как «целеустремленность», то оно точно будет про Бобровского. Нужно вспомнить, что он уехал в НХЛ, по сути, из молодежной команды, отыграв в финале Кубка Харламова за «Кузнецких Медведей». Тогда он просил меня записывать все его матчи и тренировки на широко использовавшиеся в то время DVD-носители, и потом мы отправляли все записи в «Филадельфию» через доставку.
— Нередко за переезд Сергея в Пенсильванию респектуют скауту «Филадельфии» по Восточной Европе Кену Худикоффу. Но говорят, что немалую роль в этом переходе сыграл и его агент Пол Теофанос, активно предлагавший его разным командам.
— Да, его делами до сих пор занимается Теофанос. Скажем так: Сергей выступал за сборную и его сложно было не заметить. Его точно не достали из-под земли какие-то скауты. Он всегда был на слуху с Семеном Варламовым.
Если говорить про агента, то я нередко присутствовал при их разговорах. Сергей в хорошем смысле поддавливал Пола, чтобы оказаться в Америке: «А ты звонил им?», «А ты присылал им видео?», «А ты предлагал меня?» Они вместе прикладывали большие усилия, и в итоге все это имело смысл. Но, повторюсь, без работы всего этого бы не получилось. Своей игрой он добился своего и поехал в тренировочный лагерь.