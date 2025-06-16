Считали ли Бобровского большим талантом? Как он уезжал в Америку? Рассказывает бывший тренер «Кузни»

— Все было хорошо. Сергей — парень, не обделенный интеллектом и чувством юмора. Он и пошутить мог, и себя в обиду не давал. Бывает, что ребята попадают во взрослый коллектив и становятся замкнутыми — это обычное дело. Бобровский таким точно не был. Он часто шутил, прекрасно общался с персоналом команды. Тем более что среди сотрудников были его друзья, с которыми он играл в хоккей еще в молодежке. Например, наш массажист Александр Ковалев. Бобровский был нашим талантом — таким сыном полка. Каким-то тихоней его однозначно не назову. Проблем с адаптацией у него не увидел. При этом он мог достаточно жестко ответить во время мужских разговоров. За словом в карман точно не лез.