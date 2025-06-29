21 россиянин был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали на драфте 2025 года 21 российского игрока. Церемония проходила в Лос-Анджелесе.
В первом раунде под 20-м номером «Коламбусом» был выбран вратарь системы московского ЦСКА Петр Андреянов. Во втором раунде выбрали пять россиян. Это нападающие Александр Жаровский (34-й номер, «Монреаль»), Даниил Прохоров (42, «Нью-Йорк Айлендерс») и Иван Рябкин (62, «Каролина») и вратари Семен Фролов (41, «Каролина») и Алексей Медведев (47, «Ванкувер»).
В третьем раунде были выбраны защитники Курбан Лиъматов (67, «Каролина»), Роман Баусов (87, «Каролина») и племянник обладателя Кубка Стэнли Сергея Гончара Артем Гончар (89, «Нью-Йорк Рейнджерс»). В четвертом раунде под 115-м номером «Сан-Хосе» выбрал защитника Ильяса Магомедсултанова. В пятом раунде были выбраны защитники Максим Агафонов (134, «Сиэтл»), Никита Тюрин (140, «Детройт»), вратарь Иван Ткач-Ткаченко (142, «Юта»), нападающие Михаил Федоров (147, «Сент-Луис») и Дмитрий Исаев (149, «Оттава»). В шестом раунде под 165-м номером «Бостон» выбрал форварда Кирилла Емельянова.
В седьмом раунде были выбраны нападающие Роман Лутцев (206, «Тампа») и Ян Матвейко (211, «Калгари»), а также вратари Илья Канарский (194, «Чикаго»), Андрей Трофимов (213, «Оттава») и Егор Мидлак (224, «Флорида»). Мидлак стал последним игроком, выбранным на драфте.
Первым номером драфта стал канадский защитник Мэттью Шефер, которого выбрали «Айлендерс». Под вторым номером «Сан-Хосе» выбрал канадского нападающего Майкла Мису, под третьим «Чикаго» получил права на шведского форварда Антона Фронделла.
Больше, чем россиян, на драфте было выбрано канадцев (85 игроков), американцев (52) и шведов (30). В прошлом году клубы НХЛ выбрали 26 российских игроков.