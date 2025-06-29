21 россиянин был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги

В третьем раунде были выбраны защитники Курбан Лиъматов (67, «Каролина»), Роман Баусов (87, «Каролина») и племянник обладателя Кубка Стэнли Сергея Гончара Артем Гончар (89, «Нью-Йорк Рейнджерс»). В четвертом раунде под 115-м номером «Сан-Хосе» выбрал защитника Ильяса Магомедсултанова. В пятом раунде были выбраны защитники Максим Агафонов (134, «Сиэтл»), Никита Тюрин (140, «Детройт»), вратарь Иван Ткач-Ткаченко (142, «Юта»), нападающие Михаил Федоров (147, «Сент-Луис») и Дмитрий Исаев (149, «Оттава»). В шестом раунде под 165-м номером «Бостон» выбрал форварда Кирилла Емельянова.