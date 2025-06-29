18 (!) русских за четыре драфта НХЛ. Как объяснить русофилию «Каролины»?

«Меня попросили свозить Роберта на несколько матчей и показать игроков. Он тогда отсматривал одного хоккеиста. Однако я сказал ему, что там уже все было обговорено ещё в начале сезона и он поедет в другую команду НХЛ. В итоге показал других хоккеистов, о которых он не знал и которыми был также впечатлён. Тогда же рассказал и про Петра Кочеткова, когда он ещё не попадал в сборную и его мало кто знал в Северной Америке до “бутербродной” Суперсерии — он тогда уже играл в ВХЛ. Он умный мужик, который многому меня научил. Потом от него поступило предложение: “Не хочешь попробовать? У нас открылась позиция”, — рассказывал Смирнов в интервью “СЭ”.