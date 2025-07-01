Клуб НХЛ «Каролина» подписал контракт с российским вратарем Мифтаховым

ТАСС, 1 июля. Российский вратарь Амир Мифтахов стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина». Об этом сообщил агент голкипера Дэн Мильштейн на своей странице в соцсети X.
Стороны заключили однолетнее соглашение.
Мифтахову 25 лет, он был выбран «Тампой» на драфте НХЛ в 2020 году под общим 186-м номером. Прошедший сезон голкипер провел в составе казанского «Ак Барса». В 30 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он в среднем пропускал 2,18 шайбы, его коэффициент надежности составил 92,7%. В розыгрыше Кубка Гагарина 2025 года в активе россиянина 2 игры, в которых он пропускал 3,68 гола в среднем и отразил 71,4% бросков.
За «Каролину» из россиян в прошлом сезоне выступали вратарь Петр Кочетков, нападающий Андрей Свечников, защитники Александр Никишин и Дмитрий Орлов. Команда дошла до полуфинала Кубка Стэнли, проиграв на этой стадии будущему победителю турнира «Флориде» (1−4).