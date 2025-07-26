NHLPA призвала НХЛ допустить до игры оправданных судом хоккеистов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором призвала лигу допустить до участия в соревнованиях канадских хоккеистов, оправданных по делу о сексуальном насилии.
В четверг нападающий омского «Авангарда» Майкл Маклауд, форвард минского «Динамо» Диллон Дюбе и еще трое бывших хоккеистов молодежной сборной Канады Кэл Фут, Алекс Форментон и Картер Харт были оправданы по делу об изнасиловании. Суд посчитал, что сторона обвинения не смогла предоставить убедительных доказательств факта сексуального насилия. Все пятеро игроков были признаны невиновными. Как сообщил журналист Джон Шеннон, НХЛ объявила о намерении проанализировать выводы судьи. В своем заявлении лига отметила, что «обвинения, выдвинутые в этом деле, даже если они и не были подтверждены в суде, вызывают серьезную тревогу, а поведение, ставшее предметом разбирательства, было неприемлемым».
NHLPA считает, что решение НХЛ о лишении права игроков участвовать в регулярном чемпионате на время дополнительных разбирательств «противоречит коллективному договору лиги и ассоциации игроков».
«Хоккеисты, пропустившие более одного сезона своей карьеры в НХЛ, должны иметь возможность вернуться к работе. Заявление НХЛ о том, что хоккеисты “не могут” играть до дальнейшего анализа решений суда, противоречит дисциплинарным процедурам, изложенным в коллективном соглашении», — говорится в заявлении ассоциации игроков.
В октябре 2022 года было объявлено, что на фоне скандала с изнасилованием с участием бывших игроков молодежной национальной сборной совет директоров Федерации хоккея Канады ушел в отставку, свой пост также оставил генеральный директор Скотт Смит.
В мае 2023 года TSN сообщил, что 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере.
Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) в середине июля 2023 года объявила о возобновлении расследования предполагаемого сексуального насилия со стороны бывших игроков молодежной сборной, а также принесла извинения за недостаточную реакцию на обвинения. 5 февраля 2024 года хоккеистам было предъявлено обвинение в сексуальном насилии.