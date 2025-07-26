NHLPA призвала НХЛ допустить до игры оправданных судом хоккеистов

В четверг нападающий омского «Авангарда» Майкл Маклауд, форвард минского «Динамо» Диллон Дюбе и еще трое бывших хоккеистов молодежной сборной Канады Кэл Фут, Алекс Форментон и Картер Харт были оправданы по делу об изнасиловании. Суд посчитал, что сторона обвинения не смогла предоставить убедительных доказательств факта сексуального насилия. Все пятеро игроков были признаны невиновными. Как сообщил журналист Джон Шеннон, НХЛ объявила о намерении проанализировать выводы судьи. В своем заявлении лига отметила, что «обвинения, выдвинутые в этом деле, даже если они и не были подтверждены в суде, вызывают серьезную тревогу, а поведение, ставшее предметом разбирательства, было неприемлемым».