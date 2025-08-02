Русские таланты рвутся покорять Америку! Уральский гений Шабанов, экс-игроки СКА и другие наши новички НХЛ

Решил попробовать свои силы за океаном и Арсений Грицюк. Нападающий в начале мая досрочно расторг соглашение со СКА и подписал контракт новичка с «Девилз». В последних рейтингах проспектов Грицюк был в списке лучших. 24-летний форвард едет в Северную Америку в статусе сформированного опытного игрока. В основе «Нью-Джерси» есть место, которое может занять Арсений. Например, сайт НХЛ, публикуя предварительный состав, определил россиянина в третью тройку нападения. Сам же Грицюк открыто заявил в прессе, что хоть и готов пробиваться через АХЛ, но отводит на этот процесс не более 2−3 месяцев, а далее — рассмотрит вариант с возвращением в Россию. Здесь все будет зависеть от самого форварда.