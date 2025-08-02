Русские таланты рвутся покорять Америку! Уральский гений Шабанов, экс-игроки СКА и другие наши новички НХЛ

Sport24 уже писал об игроках, которые сменили команды в НХЛ и для которых наступающий через несколько месяцев сезон станет новым вызовом в карьере. Теперь же взглянем на тех, для кого следующий чемпионат станет дебютным в сильнейшей лиге мира. В этом тексте не упоминаются Иван Демидов и Александр Никишин, которые прошлой весной уже успели попробовать себя за океаном.
Максим Шабанов в «Нью-Йорк Айлендерс»
Пожалуй, интереснее всего будет посмотреть за тем, как сложится первый сезон за океаном у одного из лучших нападающих минувшего сезона КХЛ Максима Шабанова. 24-летний форвард подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс». Проблем с адаптацией в стане «островитян» у Максима быть не должно, в команде играет еще четверо россиян. Усилит ли Максим улучшить атаку «Айлендерс», которые по количеству заброшенных шайб в прошлом сезоне болтались в топ-5 с конца?
Данила Юров в «Миннесоту Уайлд»
Данилу Юрова, судя по его словам, ждали в «Миннесоте» еще после чемпионского для «Металлурга» сезона-2023/24. Но тогда форвард решил остаться в КХЛ, чтобы обрести стабильность и окрепнуть физически. Хоть сезон=2024/25 и получился для молодого форварда скомканным из-за травм, Юров принял решение продолжить карьеру за океаном. У «Уайлд» не сказать, чтобы была феноменальная центральная линия, поэтому сомневаться в том, что Юров получит свой шанс в основе, не стоит. Хотя сам нападающий заявлял, что готов пробиваться в первую команду и через АХЛ.
Дмитрий Симашев и Даниил Бут в «Юту Маммонт»
После чемпионского сезона «Локомотива» защитник Дмитрий Симашев и нападающий Даниил Бут приняли решение продолжить свои карьеры в Северной Америке. Оба подписали контракты новичков с «Ютой». Свои шансы в основе ребята должны получить. Возможно, Буту будет немного тяжелее, так как среди форвардов конкуренция в «Юте» все же выше.
Арсений Грицюк в «Нью-Джерси»
Решил попробовать свои силы за океаном и Арсений Грицюк. Нападающий в начале мая досрочно расторг соглашение со СКА и подписал контракт новичка с «Девилз». В последних рейтингах проспектов Грицюк был в списке лучших. 24-летний форвард едет в Северную Америку в статусе сформированного опытного игрока. В основе «Нью-Джерси» есть место, которое может занять Арсений. Например, сайт НХЛ, публикуя предварительный состав, определил россиянина в третью тройку нападения. Сам же Грицюк открыто заявил в прессе, что хоть и готов пробиваться через АХЛ, но отводит на этот процесс не более 2−3 месяцев, а далее — рассмотрит вариант с возвращением в Россию. Здесь все будет зависеть от самого форварда.
Захар Бардаков в «Колорадо Эвеланш»
Еще один экс-армеец с берегов Невы, решивший попробовать свои силы за океаном — Захар Бардаков. Форвард подписал контракт новичка с «Колорадо Эвеланш», куда права на него обменяли из «Нью-Джерси» в 2024 году. С шансом закрепиться в основе «Эвеланш» все не так просто, хотя Захар — габаритный форвард, которому возможность проявить себя в нижних звеньях все-таки должны предоставить. Но если Бардаков весь сезон проведет в АХЛ, удивляться не стоит — конкуренция за место в основе в «Колорадо» большая.
Амир Мифтахов в «Каролину Харрикейнз»
Из Казани вот уже третий сезон подряд в Северную Америку уезжают молодые голкиперы, в этот раз стан «Ак Барса» покинул Амир Мифтахов. 25-летний голкипер подписал контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз». Пока перспективы россиянина в основной команде сомнительны — у «ураганов» достаточно эффективно действует тандем Андерсен-Кочетков. Разве что надеяться на очередную травму датчанина.
Станислав Бережной в «Чикаго Блэкхокс»
Обменянный в это межсезонье из СКА в московское «Динамо» Станислав Бережной расторг с «бело-голубыми» соглашение и подписал контракт новичка с «Чикаго Блэкхокс». В КХЛ у 22-летнего голкипера всего лишь один матч. У каждого свой путь, но пока не припоминается ни одного примера, когда российский голкипер пробился бы таким образом в основу НХЛ.
Автор: Надежда Тонконог