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Клуб НХЛ «Ванкувер» согласовал контракт с российским хоккеистом Кравцовым

Контракт с игроком рассчитан на один год.

Источник: РИА "Новости"

ОТТАВА, 6 августа. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» согласовал условия контракта с российским нападающим Виталием Кравцовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на генерального менеджера Патрика Аллвина.

Сообщается, что контракт с игроком рассчитан на один год.

Кравцову 25 лет, с 2023 года он выступал за челябинский «Трактор», с которым в 2025 году дошел до финала Кубка Гагарина, где челябинцы со счетом 1−4 в серии уступили ярославскому «Локомотиву». В 66 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кравцов забросил 27 шайб и отдал 31 голевую передачу, в 19 играх плей-офф он забросил шесть шайб и отдал один голевой пас. Ранее Кравцов выступал за «Ванкувер» в сезоне-2022/23, также в НХЛ нападающий был игроком «Нью-Йорк Рейнджерс».