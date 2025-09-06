Не игравшего с 2022 года олимпийского чемпиона по хоккею Прайса обменяли в «Сан-Хосе»

ОТТАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» обменял канадского вратаря Кэри Прайса в «Сан-Хосе». Об этом сообщила пресс-служба лиги.
«Сан-Хосе» также получил выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года. В «Монреаль» перешел канадский защитник Гэннон Ларок.
Прайсу 38 лет, он является олимпийским чемпионом (2014) и обладателем Кубка мира (2016) в составе сборной Канады. На протяжении всей карьеры голкипер выступал за «Монреаль», с которым в 2021 году дошел до финала Кубка Стэнли, где его команда уступила «Тампе» в серии до четырех побед со счетом 1−4. Прайс был признан самым ценным игроком и лучшим вратарем сезона-2014/15, а также семь раз принимал участие в Матче звезд.
В последний раз Прайс выходил на лед в апреле 2022 года. Всего в сезоне-2021/22 он провел пять матчей в регулярном чемпионате, отразив 87,8% бросков при коэффициенте надежности 3,63. Канадец пропустил большую часть сезона из-за операции на колене, которую перенес в межсезонье, и курса лечения от наркозависимости. В октябре 2021 года Прайс временно покинул расположение «Монреаля» и добровольно принял участие в программе помощи игрокам НХЛ, которая нацелена на лечение алкогольной или наркотической зависимости или психологических проблем.
В прошлом сезоне «Монреаль» занял 5-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона и проиграл в первом раунде плей-офф «Вашингтону» (1−4). «Сан-Хосе» стал последним, 8-м в Тихоокеанском дивизионе. Команда не выходила в плей-офф с 2019 года.