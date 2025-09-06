Не игравшего с 2022 года олимпийского чемпиона по хоккею Прайса обменяли в «Сан-Хосе»

Прайсу 38 лет, он является олимпийским чемпионом (2014) и обладателем Кубка мира (2016) в составе сборной Канады. На протяжении всей карьеры голкипер выступал за «Монреаль», с которым в 2021 году дошел до финала Кубка Стэнли, где его команда уступила «Тампе» в серии до четырех побед со счетом 1−4. Прайс был признан самым ценным игроком и лучшим вратарем сезона-2014/15, а также семь раз принимал участие в Матче звезд.