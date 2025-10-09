Воробьев: у хоккеиста Дорофеева в юности было все, кроме желания работать

«Павел тогда еще был тинейджером, при нем было все, кроме желания работать. У него были хорошие руки, голова, но он не совсем был готов к переходу во взрослый хоккей, — сказал Воробьев. — Потом его жизнь пошатала, был в системе “Трактора”, и слава богу, что он не загубил свой талант. Многие ребята с талантом решали, что им все должны, переставали работать. А он в нужный момент сделал выводы и сделал из себя того, кем он должен быть».