Нападающий «Чикаго» Михеев набрал два очка в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев набрал два очка в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луиса».
Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу «Чикаго». Михеев забросил шайбу и отдал голевую передачу. Всего у россиянина три гола и один ассист в пяти матчах текущего сезона.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голевой передачей и довел их число до трех в четырех играх сезона.
«Чикаго» благодаря победе поднялся на четвертое место в Центральном дивизионе, команда набрала 5 очков в 5 матчах. «Сент-Луис», также выступающий в Центральном дивизионе, с 4 очками после четырех игр занимает седьмое место. В следующем матче «Чикаго» примет «Ванкувер» в ночь на 18 октября по московскому времени, «Сент-Луис» в ночь на 19 октября дома сыграет с «Миннесотой».
Джим Монтгомери
Джефф Блэшилл
Жоэль Хофер
(00:00-27:45)
Арвид Содерблум
Джордан Биннингтон
(27:45-40:00)
Жоэль Хофер
(c 40:00)
03:02
Илья Михеев
04:29
Джейк Нейберс
(Павел Бучневич, Колтон Парэйко)
05:23
Лукас Райхель
(Мэтт Грызлик)
14:54
Дилан Холлоуэй
(Джордан Кайру)
18:07
Джейк Нейберс
22:49
Лукас Райхель
(Коннор Бедард, Алекс Власик)
24:32
Фрэнк Назар
(Вьятт Кайсер, Тайлер Бертуцци)
24:32
Джейк Нейберс
25:27
Сэм Ринцель
28:52
Джейсон Дикинсон
(Алекс Власик)
41:17
Райан Донато
(Луи Кревье, Илья Михеев)
44:56
Роберт Томас
45:03
Теуво Терявяйнен
(Сэм Ринцель, Коннор Бедард)
51:28
Тайлер Такер
(Джейк Нейберс)
52:21
Райан Грин
(Коннор Бедард, Лукас Райхель)
53:53
Луи Кревье
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит