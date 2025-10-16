Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.03
П2
1.56
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.63
П2
1.74
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Нападающий «Чикаго» Михеев набрал два очка в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу «Чикаго».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев набрал два очка в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луиса».

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу «Чикаго». Михеев забросил шайбу и отдал голевую передачу. Всего у россиянина три гола и один ассист в пяти матчах текущего сезона.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голевой передачей и довел их число до трех в четырех играх сезона.

«Чикаго» благодаря победе поднялся на четвертое место в Центральном дивизионе, команда набрала 5 очков в 5 матчах. «Сент-Луис», также выступающий в Центральном дивизионе, с 4 очками после четырех игр занимает седьмое место. В следующем матче «Чикаго» примет «Ванкувер» в ночь на 18 октября по московскому времени, «Сент-Луис» в ночь на 19 октября дома сыграет с «Миннесотой».

Сент-Луис
3:8
2:2, 0:3, 1:3
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
16.10.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 17249 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Джефф Блэшилл
Вратари
Жоэль Хофер
(00:00-27:45)
Арвид Содерблум
Джордан Биннингтон
(27:45-40:00)
Жоэль Хофер
(c 40:00)
1-й период
03:02
Илья Михеев
04:29
Джейк Нейберс
(Павел Бучневич, Колтон Парэйко)
05:23
Лукас Райхель
(Мэтт Грызлик)
14:54
Дилан Холлоуэй
(Джордан Кайру)
18:07
Джейк Нейберс
2-й период
22:49
Лукас Райхель
(Коннор Бедард, Алекс Власик)
24:32
Фрэнк Назар
(Вьятт Кайсер, Тайлер Бертуцци)
24:32
Джейк Нейберс
25:27
Сэм Ринцель
28:52
Джейсон Дикинсон
(Алекс Власик)
3-й период
41:17
Райан Донато
(Луи Кревье, Илья Михеев)
44:56
Роберт Томас
45:03
Теуво Терявяйнен
(Сэм Ринцель, Коннор Бедард)
51:28
Тайлер Такер
(Джейк Нейберс)
52:21
Райан Грин
(Коннор Бедард, Лукас Райхель)
53:53
Луи Кревье
Статистика
Сент-Луис
Чикаго
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит