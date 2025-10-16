Нападающий «Чикаго» Михеев набрал два очка в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

«Чикаго» благодаря победе поднялся на четвертое место в Центральном дивизионе, команда набрала 5 очков в 5 матчах. «Сент-Луис», также выступающий в Центральном дивизионе, с 4 очками после четырех игр занимает седьмое место. В следующем матче «Чикаго» примет «Ванкувер» в ночь на 18 октября по московскому времени, «Сент-Луис» в ночь на 19 октября дома сыграет с «Миннесотой».