Овечкин обновил рекорд НХЛ по победным голам

В ночь на 25 октября «Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с результатом 5:1, а Овечкин оформил гол на 42-й минуте встречи, сделав счет 2:0.
40-летний нападающий улучшил рекорд НХЛ по победным голам в регулярных чемпионатах за карьеру. Этот гол стал 137-м, в активе располагающегося следом Яромира Ягра 135 победных шайб.
Для российского нападающего этот гол стал вторым в новом сезоне и 899-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин сократил отставание от именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф до 40 голов. Эта шайба стала для российского хоккеиста 976-й (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).
Встреча «Кэпиталз» и «Блю Джекетс», которая прошла в Коламбусе, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (0:0, 1:0, 4:1). В составе «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (39-я минута), Овечкин (42), Джастин Сурдиф (43), Том Уилсон (56) и Коннор Макмайкл (57). У «Коламбуса» автором шайбы стал Дентон Матейчук (51). Эта победа стала для «столичных» второй подряд, в следующем матче команда сыграет на домашней арене с «Оттавой Сенаторз» 26 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.
Дин Эвасон
Спенсер Карбери
Джет Гривз
(00:00-45:56)
Логан Томпсон
Джет Гривз
(c 46:19)
16:04
Дмитрий Воронков
19:54
Ник Дауд
24:52
Кирилл Марченко
30:18
Итэн Фрэнк
38:19
Джон Карлсон
(Хендрикс Лапьер, Коннор Макмайкл)
41:36
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
42:40
Джастин Сурдиф
(Райан Леонард, Логан Томпсон)
46:19
Хендрикс Лапьер
50:20
Дентон Матейчук
(Дмитрий Воронков, Шон Монахэн)
52:35
Матье Оливье
55:39
Том Уилсон
(Итэн Фрэнк, Джон Карлсон)
56:37
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Алексей Протас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит