Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.28
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.31
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.54
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Овечкин обновил рекорд НХЛ по победным голам

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по победным голам.

Источник: AP 2024

В ночь на 25 октября «Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с результатом 5:1, а Овечкин оформил гол на 42-й минуте встречи, сделав счет 2:0.

40-летний нападающий улучшил рекорд НХЛ по победным голам в регулярных чемпионатах за карьеру. Этот гол стал 137-м, в активе располагающегося следом Яромира Ягра 135 победных шайб.

Для российского нападающего этот гол стал вторым в новом сезоне и 899-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин сократил отставание от именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф до 40 голов. Эта шайба стала для российского хоккеиста 976-й (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Встреча «Кэпиталз» и «Блю Джекетс», которая прошла в Коламбусе, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (0:0, 1:0, 4:1). В составе «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (39-я минута), Овечкин (42), Джастин Сурдиф (43), Том Уилсон (56) и Коннор Макмайкл (57). У «Коламбуса» автором шайбы стал Дентон Матейчук (51). Эта победа стала для «столичных» второй подряд, в следующем матче команда сыграет на домашней арене с «Оттавой Сенаторз» 26 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Коламбус
1:5
0:0, 0:1, 1:4
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
25.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 17714 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Спенсер Карбери
Вратари
Джет Гривз
(00:00-45:56)
Логан Томпсон
Джет Гривз
(c 46:19)
1-й период
16:04
Дмитрий Воронков
19:54
Ник Дауд
2-й период
24:52
Кирилл Марченко
30:18
Итэн Фрэнк
38:19
Джон Карлсон
(Хендрикс Лапьер, Коннор Макмайкл)
3-й период
41:36
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
42:40
Джастин Сурдиф
(Райан Леонард, Логан Томпсон)
46:19
Хендрикс Лапьер
50:20
Дентон Матейчук
(Дмитрий Воронков, Шон Монахэн)
52:35
Матье Оливье
55:39
Том Уилсон
(Итэн Фрэнк, Джон Карлсон)
56:37
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Алексей Протас)
Статистика
Коламбус
Вашингтон
Штрафное время
9
6
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше