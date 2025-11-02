Россиянин Демидов отметился уникальным достижением в истории «Монреаля»

В 12 матчах своего первого полноценного сезона Демидов забросил 3 шайбы и отдал 7 передач. Быстрее всех в истории «Монреаля» отметку в 10 набранных очков среди новичков преодолевал Стефан Лебо, которому в сезоне-1989/90 для этого потребовалось провести 11 матчей.