Россиянин Демидов отметился уникальным достижением в истории «Монреаля»

ОТТАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов набрал 10 очков в 12 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), показав лучший результат для новичков команды за последние 36 лет.
В ночь на воскресенье «Монреаль» дома победил «Оттаву» (4:3 ОТ). В составе хозяев шайбы забросили Коул Кофилд (8-я минута), Юрай Слафковски (10), Демидов (58) и Алекс Ньюхук (62). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (32), Майкл Амадио (40) и Тим Штюцле (53).
В 12 матчах своего первого полноценного сезона Демидов забросил 3 шайбы и отдал 7 передач. Быстрее всех в истории «Монреаля» отметку в 10 набранных очков среди новичков преодолевал Стефан Лебо, которому в сезоне-1989/90 для этого потребовалось провести 11 матчей.
«Монреаль» одержал третью победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 18 очков в 12 играх. «Оттава» идет третьей, имея в активе 14 очков после 13 встреч.
В следующем матче «Монреаль» в ночь на 5 ноября дома сыграет с «Филадельфией», «Оттава» двумя днями позднее в гостях встретится с «Бостоном».
