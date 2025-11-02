Ричмонд
Россиянин Демидов отметился уникальным достижением в истории «Монреаля»

Форвард достиг отметки в 10 очков за 12 матчей в своем первом полноценном сезоне в лиге.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов набрал 10 очков в 12 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), показав лучший результат для новичков команды за последние 36 лет.

В ночь на воскресенье «Монреаль» дома победил «Оттаву» (4:3 ОТ). В составе хозяев шайбы забросили Коул Кофилд (8-я минута), Юрай Слафковски (10), Демидов (58) и Алекс Ньюхук (62). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (32), Майкл Амадио (40) и Тим Штюцле (53).

В 12 матчах своего первого полноценного сезона Демидов забросил 3 шайбы и отдал 7 передач. Быстрее всех в истории «Монреаля» отметку в 10 набранных очков среди новичков преодолевал Стефан Лебо, которому в сезоне-1989/90 для этого потребовалось провести 11 матчей.

«Монреаль» одержал третью победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 18 очков в 12 играх. «Оттава» идет третьей, имея в активе 14 очков после 13 встреч.

В следующем матче «Монреаль» в ночь на 5 ноября дома сыграет с «Филадельфией», «Оттава» двумя днями позднее в гостях встретится с «Бостоном».

Монреаль
4:3
2:0, 0:2, 1:1
ОТ
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
2.11.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Трэвис Грин
Вратари
Самуэль Монтембо
Линус Улльмарк
1-й период
07:05
Коул Кофилд
(Ник Сузуки)
08:51
Кертис Макдермид
09:25
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки, Коул Кофилд)
15:28
Джозеф Велено
15:28
Джозеф Велено
15:28
Тайлер Клевен
18:55
Ридли Грейг
2-й период
20:43
Юрай Слафковски
31:53
Дрейк Батерсон
35:57
Александр Каррье
36:08
Дрейк Батерсон
37:34
Лэйн Хатсон
39:49
Майкл Амадио
(Шейн Пинто, Артем Зуб)
3-й период
41:15
Джейден Штрабл
41:15
Ник Казинс
52:27
Тим Штюцле
(Дрейк Батерсон, Тайлер Клевен)
57:37
Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Майкл Мэтисон)
Овертайм
61:40
Алекс Ньюхук
Статистика
Монреаль
Оттава
Штрафное время
16
16
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит