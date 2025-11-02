НХЛ оштрафовала Малкина на $5 тыс. за удар игрока клюшкой

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин оштрафован на $5 тыс. за удар канадского защитника «Виннипега» Логана Стэнли. Об этом сообщает служба безопасности игроков лиги.
Инцидент произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Находясь за воротами соперника, Малкин ударил Стэнли клюшкой. После этого эпизода Малкин получил двухминутный штраф.
Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу «Виннипега».
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
1.11.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14262 зрителя
Главные тренеры
Скотт Арниел
Дэн Мьюз
Вратари
Эрик Комри
Артур Шилов
(00:00-57:52)
Артур Шилов
(c 58:39)
1-й период
00:15
Габриэль Виларди
(Джош Моррисси, Марк Шайфли)
02:43
Брэд Ламберт
(Паркер Форд, Коул Кепке)
03:39
Сидни Кросби
15:43
Евгений Малкин
2-й период
21:17
Владислав Наместников
(Алекс Иафалло, Джонатан Тэйвз)
23:49
Крис Летанг
30:30
Дилан Демело
32:13
Кайл Коннор
39:23
Нил Пионк
39:48
Сидни Кросби
(Евгений Малкин, Эрик Карлссон)
3-й период
50:27
Блэйк Лизотт
(Ноэль Аччиари, Коннор Девар)
58:39
Кайл Коннор
(Габриэль Виларди, Марк Шайфли)
Овертайм
60:00
Паркер Уотерспун
Статистика
Виннипег
Питтсбург
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит