НХЛ оштрафовала Малкина на $5 тыс. за удар игрока клюшкой

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин оштрафован на $5 тыс. за удар канадского защитника «Виннипега» Логана Стэнли. Об этом сообщает служба безопасности игроков лиги.