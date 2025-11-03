Марченко продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

Шефер стал рекордсменом по скорости достижения отметки в 10 очков среди защитников, выбранными под первым номером на драфте НХЛ. Для этого ему потребовалось 12 матчей, прежним рекордсменом был канадец Аарон Экблад (15). Канадский хоккеист «Айлендерс» также стал самым молодым защитником в истории лиги, оформившим дубль. На момент игры против «Коламбуса» ему было 18 лет 58 дней. Он превзошел достижение двукратного обладателя Кубка Стэнли и соотечественника Бобби Орра (18 лет 248 дней).