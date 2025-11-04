Ричмонд
Макдэвид стал 4-м по скорости достижения 1 100 очков в «регулярках» НХЛ

На это канадскому нападающему потребовалось 726 матчей.

Источник: Codie McLachlan/Getty Images

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал рекордсменом среди действующих игроков по скорости достижения 1 100 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На это канадскому нападающему потребовалось 726 матчей. По этому показателю он уступил только другим канадским форвардам Уэйну Гретцки (464), Марио Лемье (550) и Майку Босси (725). Среди действующих игроков рекордсменом был капитан «Питтсбурга», канадский нападающий Сидни Кросби (850).

В гостевой игре против «Сент-Луиса» (2:3) Макдэвид сделал два результативных паса, доведя число очков до 1 101 (364 гола + 737 передач). Капитан «Эдмонтона» лидирует в списке лучших ассистентов регулярного чемпионата вместе с российским нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным и канадским форвардом «Монреаля» Ником Сузуки (по 16 голевых передач).

Макдэвиду 28 лет, он был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ под общим 1-м номером в 2015 году. В сезоне-2022/23 нападающий стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в регулярном чемпионате, в сезоне-2023/24 канадец первым в XXI веке преодолел отметку в 100 результативных передач за регулярный чемпионат, всего в истории североамериканской лиги таких игроков пять.

Канадец трижды становился обладателем «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата (2017, 2021, 2023) и пять раз завоевывал «Арт Росс Трофи» как лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (2017, 2018, 2021, 2022, 2023). В 2024 году он получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. В последних двух сезонах «Эдмонтон» доходил до финала Кубка Стэнли, уступив на этой стадии оба раза «Флориде».

В октябре Макдэвид подписал новый контракт с «Эдмонтоном», который начнет действовать с сезона-2026/27. Прежний был рассчитан до конца текущего сезона.

Сент-Луис
3:2
0:1, 2:1, 1:0
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
4.11.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Крис Ноблок
Вратари
Джордан Биннингтон
Кэлвин Пикар
(00:00-59:00)
1-й период
18:30
Оскар Сундквист
18:38
Джек Рословик
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
2-й период
22:27
Эндрю Манджапане
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
23:22
Айзек Ховард
35:54
Коннор Макдэвид
36:08
Далибор Дворски
(Роберт Томас, Джастин Фолк)
38:38
Роберт Томас
(Джимми Снаггерад, Филип Броберг)
3-й период
58:37
Пиус Сутер
(Колтон Парэйко, Брэйден Шенн)
Статистика
Сент-Луис
Эдмонтон
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит