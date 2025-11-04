Макдэвид стал 4-м по скорости достижения 1 100 очков в «регулярках» НХЛ

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал рекордсменом среди действующих игроков по скорости достижения 1 100 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На это канадскому нападающему потребовалось 726 матчей. По этому показателю он уступил только другим канадским форвардам Уэйну Гретцки (464), Марио Лемье (550) и Майку Босси (725). Среди действующих игроков рекордсменом был капитан «Питтсбурга», канадский нападающий Сидни Кросби (850).
В гостевой игре против «Сент-Луиса» (2:3) Макдэвид сделал два результативных паса, доведя число очков до 1 101 (364 гола + 737 передач). Капитан «Эдмонтона» лидирует в списке лучших ассистентов регулярного чемпионата вместе с российским нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным и канадским форвардом «Монреаля» Ником Сузуки (по 16 голевых передач).
Макдэвиду 28 лет, он был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ под общим 1-м номером в 2015 году. В сезоне-2022/23 нападающий стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в регулярном чемпионате, в сезоне-2023/24 канадец первым в XXI веке преодолел отметку в 100 результативных передач за регулярный чемпионат, всего в истории североамериканской лиги таких игроков пять.
Канадец трижды становился обладателем «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата (2017, 2021, 2023) и пять раз завоевывал «Арт Росс Трофи» как лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (2017, 2018, 2021, 2022, 2023). В 2024 году он получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. В последних двух сезонах «Эдмонтон» доходил до финала Кубка Стэнли, уступив на этой стадии оба раза «Флориде».
В октябре Макдэвид подписал новый контракт с «Эдмонтоном», который начнет действовать с сезона-2026/27. Прежний был рассчитан до конца текущего сезона.
