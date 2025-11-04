Макдэвид стал 4-м по скорости достижения 1 100 очков в «регулярках» НХЛ

Макдэвиду 28 лет, он был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ под общим 1-м номером в 2015 году. В сезоне-2022/23 нападающий стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в регулярном чемпионате, в сезоне-2023/24 канадец первым в XXI веке преодолел отметку в 100 результативных передач за регулярный чемпионат, всего в истории североамериканской лиги таких игроков пять.