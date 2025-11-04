Овечкин прокомментировал личную антирекордную серию на старте сезона НХЛ

«Не нужно много думать об этом, — сказал Овечкин. — Как только начинаешь думать, что не забил ни одного гола, что забил 2 гола в 12 матчах или что бы там ни было еще, ты просто будешь давить на себя. Ты должен, но не обязан это делать. Ты просто должен выйти на поле и сделать для своей команды все, что в твоих силах».