Овечкин прокомментировал личную антирекордную серию на старте сезона НХЛ

Овечкин забил 2 гола в 12 матчах регулярного чемпионата, повторив свой худший результат в карьере.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин старается не придавать значения малому количеству заброшенных шайб на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий игрока приводит пресс-служба команды.

Овечкин забил 2 гола в 12 матчах регулярного чемпионата, повторив свой худший результат в карьере. В предыдущий раз подобное случалось в сезоне-2023/24, тогда россиянин показал худший результат по заброшенным шайбам в карьере — 31 гол в 79 встречах (за исключением пандемийного сезона, когда форвард забил 24 гола в 45 матчах).

«Не нужно много думать об этом, — сказал Овечкин. — Как только начинаешь думать, что не забил ни одного гола, что забил 2 гола в 12 матчах или что бы там ни было еще, ты просто будешь давить на себя. Ты должен, но не обязан это делать. Ты просто должен выйти на поле и сделать для своей команды все, что в твоих силах».

«Пока команда испытывает небольшие трудности, но нужно просто придерживаться плана и продолжать работать, тогда в конце концов получится забить, — добавил он. — Вы можете видеть, что случилось несколько травм в составе и игра в большинстве не идеальна, но как я уже сказал, нам нужно продолжать держаться вместе и усердно работать. Это зависит от нас, и мы разберемся с этим».

Овечкин прокомментировал возможное достижение новой рекордной отметки по голам в регулярных чемпионатах. «Никто не забивал 900 голов, было бы приятно сделать это первым. Мы находимся в процессе достижения лучшей формы, с каждой игрой ты чувствуешь себя лучше и лучше. Я надеюсь, что голы придут. Иногда ты можешь забить 5 или 6 матчей подряд, а затем и в 10 играх кряду. Посмотрим, что случится в будущем», — заключил хоккеист.

В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 6 ноября по московскому времени сыграет дома с «Сент-Луисом».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
