Панарин отличился в матче с «Детройтом», прервав серию из 6 игр без очков

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемин Панарин прервал серию из шести матчей без результативных действий благодаря трем очкам в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройта».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Панарин забросил шайбу на 48-й минуте. Также в составе победителей голы забили Уилл Кайлли (7), Ноа Лаба (25) и Алекси Лафреньер (49). У проигравших отличился Джей Ти Комфер (12).
Помимо гола, Панарин записал на свой счет два результативных паса. Всего на его счету 10 очков (3 гола + 7 передач) в 15 матчах регулярного чемпионата. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Рейнджерс» в нынешнем сезоне, уступая только американскому защитнику Адаму Фоксу, в активе которого 11 очков (3+8) по итогам 15 игр.
Для Панарина прошедшая игра стала 63-й за «Рейнджерс», в которой он набрал три очка. Он вышел на чистое четвертое место по этому показателю, обойдя американского защитника Брайана Лича (62). В тройке лидеров находятся канадские нападающие Род Жильбер (89), Энди Батгейт (72) и Жан Ратель (67).
«Рейнджерс» стали первой командой НХЛ, которая одержала первые семь побед в сезоне исключительно в гостях. Клуб из Нью-Йорка победил в семи из девяти выездных встречах нынешнего регулярного чемпионата, проиграв при этом все шесть игр на своем льду.
«Детройт» занимает 2-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 18 очков в 15 матчах. «Рейнджерс» располагаются на 5-й позиции Столичного дивизиона с 16 очками после 15 игр. В следующем матче «Детройт» 9 ноября пример «Чикаго», «Рейнджерс» в этот же день проведут домашнюю встречу против «Нью-Йорк Айлендерс».
Тодд Маклеллан
Майк Салливан
Кэм Тэлбот
(00:00-31:04)
Джонатан Куик
(00:00-39:02)
Кэм Тэлбот
(c 31:05)
Джонатан Куик
(c 39:33)
06:28
Эндрю Копп
06:46
Уилл Куилль
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
07:21
Адам Фокс
11:06
Джей Ти Комфер
(Мэйсон Эпплтон, Эндрю Копп)
15:46
Владислав Гавриков
22:39
Альберт Юханссон
24:52
Ноа Лаба
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
31:05
Уильям Борген
39:33
Аксель Сандин Пелликка
47:29
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Тэйлор Рэддиш)
48:27
Алексис Лафренье
(Конор Шири)
48:39
Командный штраф
54:06
Тревис Хэмоник
54:06
Ярослав Хмеларж
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит