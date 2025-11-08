Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Айлендерс»

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Клуб «Миннесота Уайлд» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Элмонте и завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу «Миннесоты». В составе победителей отличились Винни Хиностроза (8-я минута), Данила Юров (13), Брок Фейбер (26), Марко Росси (30) и Кирилл Капризов (49). У «Айлендерс» по шайбе забросили Эмиль Хейнеман (5) и Жан-Габриэль Пажо (39).
Капризов также отметился голевой передачей на Росси, он был признан первой звездой матча. Всего Капризов набрал 21 (9+12) очко в 16 матчах текущего регулярного чемпионата.
21-летний дебютант НХЛ Юров забросил свою вторую шайбу в НХЛ и набрал свое второе очко. Ассистировавший ему Яков Тренин отдал свою третью голевую передачу в текущем сезоне. Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко и защитник «Айлендерс» Александр Романов результативными действиями не отметились.
«Миннесота» (15 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Айлендерс» (14) замыкают таблицу Столичного дивизиона.
В другом матче «Чикаго Блэкхокс» выиграл на выезде у «Калгари Флэймз» со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).
Патрик Руа
Джон Хайнс
Давид Риттих
Йеспер Валльстедт
03:01
Джейкоб Миддлтон
07:24
Винс Хиностроза
(Маркус Юханссон, Юнас Бродин)
12:32
Данила Юров
(Яков Тренин, Маркус Фолиньо)
24:38
Эмиль Хейнеман
(Бо Хорват, Мэтью Барзал)
25:56
Брок Фэйбер
26:15
Яков Тренин
29:05
Марко Росси
(Кирилл Капризов, Дэмон Хант)
33:12
Адам Пелек
38:51
Жан-Габриэль Пажо
(Андерс Ли, Райан Пулок)
48:33
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит