Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Айлендерс»

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Клуб «Миннесота Уайлд» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Элмонте и завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу «Миннесоты». В составе победителей отличились Винни Хиностроза (8-я минута), Данила Юров (13), Брок Фейбер (26), Марко Росси (30) и Кирилл Капризов (49). У «Айлендерс» по шайбе забросили Эмиль Хейнеман (5) и Жан-Габриэль Пажо (39).

Капризов также отметился голевой передачей на Росси, он был признан первой звездой матча. Всего Капризов набрал 21 (9+12) очко в 16 матчах текущего регулярного чемпионата.

21-летний дебютант НХЛ Юров забросил свою вторую шайбу в НХЛ и набрал свое второе очко. Ассистировавший ему Яков Тренин отдал свою третью голевую передачу в текущем сезоне. Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко и защитник «Айлендерс» Александр Романов результативными действиями не отметились.

«Миннесота» (15 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Айлендерс» (14) замыкают таблицу Столичного дивизиона.

В другом матче «Чикаго Блэкхокс» выиграл на выезде у «Калгари Флэймз» со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

Айлендерс
2:5
0:2, 2:2, 0:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
8.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 15792 зрителя
Главные тренеры
Патрик Руа
Джон Хайнс
Вратари
Давид Риттих
Йеспер Валльстедт
1-й период
03:01
Джейкоб Миддлтон
07:24
Винс Хиностроза
(Маркус Юханссон, Юнас Бродин)
12:32
Данила Юров
(Яков Тренин, Маркус Фолиньо)
2-й период
24:38
Эмиль Хейнеман
(Бо Хорват, Мэтью Барзал)
25:56
Брок Фэйбер
26:15
Яков Тренин
29:05
Марко Росси
(Кирилл Капризов, Дэмон Хант)
33:12
Адам Пелек
38:51
Жан-Габриэль Пажо
(Андерс Ли, Райан Пулок)
3-й период
48:33
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло)
Статистика
Айлендерс
Миннесота
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
