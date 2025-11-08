Наместников провел 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. «Виннипег» со счетом 1:2 уступил «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маклин Селебрини (14-я минута) и Уилл Смит (56). У проигравших отличился Джош Моррисси (13).
Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников не отметился результативными действиями. Прошедшая игра стала для него 800-й в регулярных чемпионатах. Он стал 24-м российским игроком, которому покорилась данная отметка. Рекордсменом является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1 505). На 23-й позиции располагается Алексей Жамнов (807).
Селебрини, также сделавший результативный пас, стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров регулярного чемпионата. На счету канадского нападающего 23 очка (9 голов + 14 передач). Он обошел канадского форварда «Чикаго» Коннора Бедарда (8+14) и российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова (9+12).
В другом матче игрового дня «Чикаго» на выезде победил «Калгари» (4:0). Бедард отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.
Райан Варсофски
Скотт Арниел
Алекс Неделькович
Коннор Хеллибак
(00:00-03:21)
Коннор Хеллибак
(03:30-55:46)
Коннор Хеллибак
(56:11-57:47)
03:30
Тимоти Лильегрен
06:15
Никита Чибриков
06:15
Никита Чибриков
12:34
Джош Моррисси
(Нино Нидеррайтер)
13:46
Маклин Селебрини
(Тайлер Тоффоли)
47:18
Алекс Неделькович
48:09
Габриэль Виларди
51:19
Джонатан Тэйвз
55:39
Уилл Смит
(Маклин Селебрини, Филипп Курашев)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит