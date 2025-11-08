Ричмонд
Наместников провел 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Россиянин не отметился результативными действиями в игре против «Сан-Хосе».

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. «Виннипег» со счетом 1:2 уступил «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маклин Селебрини (14-я минута) и Уилл Смит (56). У проигравших отличился Джош Моррисси (13).

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников не отметился результативными действиями. Прошедшая игра стала для него 800-й в регулярных чемпионатах. Он стал 24-м российским игроком, которому покорилась данная отметка. Рекордсменом является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1 505). На 23-й позиции располагается Алексей Жамнов (807).

Селебрини, также сделавший результативный пас, стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров регулярного чемпионата. На счету канадского нападающего 23 очка (9 голов + 14 передач). Он обошел канадского форварда «Чикаго» Коннора Бедарда (8+14) и российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова (9+12).

В другом матче игрового дня «Чикаго» на выезде победил «Калгари» (4:0). Бедард отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Сан-Хосе
2:1
1:1, 0:0, 1:0
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
8.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
SAP Center, 13053 зрителя
Главные тренеры
Райан Варсофски
Скотт Арниел
Вратари
Алекс Неделькович
Коннор Хеллибак
(00:00-03:21)
Коннор Хеллибак
(03:30-55:46)
Коннор Хеллибак
(56:11-57:47)
1-й период
03:30
Тимоти Лильегрен
06:15
Никита Чибриков
06:15
Никита Чибриков
12:34
Джош Моррисси
(Нино Нидеррайтер)
13:46
Маклин Селебрини
(Тайлер Тоффоли)
3-й период
47:18
Алекс Неделькович
48:09
Габриэль Виларди
51:19
Джонатан Тэйвз
55:39
Уилл Смит
(Маклин Селебрини, Филипп Курашев)
Статистика
Сан-Хосе
Виннипег
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
