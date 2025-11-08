Нападающего «Рейнджерс» Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В гостевом матче регулярного чемпионата против «Детройта» (4:1) Панарин отметился голом и двумя результативными передачами. Форвард прервал серию из шести игр без очков.
Первой звездой признали канадского нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда, который забросил шайбу и сделал ассистентиский хет-трик в выездном матче с «Калгари» (4:0). Третьей звездой стал канадский форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, отметившийся голом и результативной передачей в домашней встрече против «Виннипега» (2:1).
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
8.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Майк Салливан
Вратари
Кэм Тэлбот
(00:00-31:04)
Джонатан Куик
(00:00-39:02)
Кэм Тэлбот
(c 31:05)
Джонатан Куик
(c 39:33)
1-й период
06:28
Эндрю Копп
06:46
Уилл Куилль
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
07:21
Адам Фокс
11:06
Джей Ти Комфер
(Мэйсон Эпплтон, Эндрю Копп)
15:46
Владислав Гавриков
2-й период
22:39
Альберт Юханссон
24:52
Ноа Лаба
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
31:05
Уильям Борген
39:33
Аксель Сандин Пелликка
3-й период
47:29
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Тэйлор Рэддиш)
48:27
Алексис Лафренье
(Конор Шири)
48:39
Командный штраф
54:06
Тревис Хэмоник
54:06
Ярослав Хмеларж
Статистика
Детройт
Рейнджерс
Штрафное время
11
13
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит