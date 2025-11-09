«Айлендерс» разгромили «Рейнджерс». Сорокин впервые в сезоне сыграл «на ноль»

«Айлендерс» занимают 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 16 очками по итогам 15 встреч, «Рейнджерс» идут 6-ми, набрав 16 очков в 16 играх. В следующем матче «Айлендерс» в ночь на 11 ноября по московскому времени сыграют в гостях против «Нью-Джерси», «Рейнджерс» в этот же день примут «Нэшвилл».