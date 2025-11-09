«Айлендерс» разгромили «Рейнджерс». Сорокин впервые в сезоне сыграл «на ноль»

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:0 одержали разгромную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы забили Бо Хорват (11-я и 39-я минуты), Джонатан Друен (20), Жан-Габриэль Пажо (58) и Андерс Ли (60). Ворота команд защищали российские вратари Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс»), которые отразили 21 и 33 броска соответственно. Сорокин впервые в сезоне сыграл «на ноль» и был признан первой звездой встречи.
Для Сорокина это 23-й шатаут за время выступления в НХЛ. Он вышел на чистое второе место по этому показателю в составе «Айлендерс», опередив четырехкратного обладателя Кубка Стэнли канадца Билли Смита (22). Рекордсменом клуба является американец Гленн Реш (25), который вместе с командой выиграл Кубок Стэнли в 1980 году.
«Айлендерс» занимают 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 16 очками по итогам 15 встреч, «Рейнджерс» идут 6-ми, набрав 16 очков в 16 играх. В следующем матче «Айлендерс» в ночь на 11 ноября по московскому времени сыграют в гостях против «Нью-Джерси», «Рейнджерс» в этот же день примут «Нэшвилл».
Майк Салливан
Патрик Руа
Игорь Шестеркин
(00:00-54:55)
Илья Сорокин
Игорь Шестеркин
(c 57:59)
03:51
Эмиль Хейнеман
10:29
Бо Хорват
(Кайл Палмиери, Эмиль Хейнеман)
19:27
Джонатан Друэн
(Жан-Габриэль Пажо, Энтони Дюклер)
33:16
Энтони Деанджело
36:54
Конор Шири
38:42
Бо Хорват
(Джонатан Друэн, Мэтью Барзал)
44:44
Ноа Лаба
57:59
Жан-Габриэль Пажо
(Джонатан Друэн, Симон Хольмстрем)
59:30
Андерс Ли
(Энтони Дюклер, Жан-Габриэль Пажо)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит