Александра Могильного ввели в Зал хоккейной славы

«Знаете, я не люблю ранние пробуждения, но когда в три часа ночи на моем телефоне появился код города 416 (код города Торонто — прим. ТАСС), а прекрасные голоса, которых я так долго ждал, произнесли: “Привет, Алекс”, я понял, что произошло что-то особенное, — сказал Могильный. — Не важно, болели ли вы за меня или против, вы подталкивали меня к тому, чтобы стать лучше. Я так разволновался, что не смог вернуться в постель. Этот вид спорта ничто без своего сообщества. Хоккей дал мне все, и самое замечательное в нем — это его способность объединять людей, страны, разные стили жизни и истории. Я очень надеюсь, что моя история вдохновит еще одного ребенка из маленького российского городка мечтать о большем».