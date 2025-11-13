«Никогда не следил за НХЛ. Понятия не имею, против кого играю». Бардаков — о дебюте в «Колорадо»

— В матче с «Ютой» я провел не самый чистый прием. Не специально — просто момент. Он делал маневр, я шел в плечо, в итоге попал в спину, и он влетел в борт. Мне дали две минуты. Потом он подъехал и начал бить. После матча поговорили — сказал, что я нормальный парень. Даже советовал во время драки: «Падай — и все закончится». Но я подумал: а чего мне падать? Некрасиво как-то. Скажут потом, что струсил. Вот я и стоял. Но разница в классе велика: он натянул на меня майку и бил. Попал по лбу, но ничего страшного — пара ссадин. Теперь драться точно не собираюсь. Хотя, когда снова играли с «Ютой», думал, опять будет конфликт. Дал «в номер» Симашеву, но меня не удалили. Потом сказали, что у них есть боец, если он решит мстить — будет жарко.