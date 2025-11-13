«Никогда не следил за НХЛ. Понятия не имею, против кого играю». Бардаков — о дебюте в «Колорадо»

Захар Бардаков уехал в Северную Америку довольно неожиданно. Были переговоры со СКА о новом контракте, но хоккеист, подумав, решил воспользоваться опцией в договоре и попробовать свои силы за океаном. Через месяц после начала сезона у него 11 матчей, 4 (1+3) очка, но при этом — настоящая катастрофа с игровым временем. Личный рекорд — менее девяти минут. В СКА он мог столько сыграть за один период.
Но Захар, несмотря на это, остался прежним. Кто-то, послушав его, решит, будто Бардакову на все плевать и он несерьезен. Но это не так. Даже в непростом периоде он сохранил отличный настрой, остался собой — и ему, кажется, действительно все равно, что о нем подумают.
Держусь Ничушкина, он знает, где поесть
— Как вам Северная Америка? Спрашиваю как человека, который родился в Северске, а потом долгое время провел в Подольске.
— Все нормально. Я всю жизнь переезжаю, меняю места, так что и сейчас чувствую себя вполне комфортно.
— Менять Северск на Подольск — это одно, а Санкт-Петербург на Денвер — другое.
— Центр Денвера — смесь Балашихи и Подольска, а рядом будто Северск. Да, в столице штата есть несколько высоток, но в основном это домики, а за ними — простор.
— Уверен, что ваша главная проблема — отсутствие привычного общения. Помню, встретился с вами на интервью в Москве, после чего вы спокойно пошли гулять по городу, даже не на машине.
— Это правда: различия огромные. Но я не собираюсь жаловаться или переживать по этому поводу. Все по-другому, но нет ничего, к чему я бы не привык. Хотя, безусловно, главный вопрос — общение. В Питере мы могли встретиться в любой момент, посидеть, поговорить. В раздевалке здесь другое общение. В команде, скорее, шутят надо мной, но я спокойно к этому отношусь.
— Пока не понимаете их шуток?
— Тяжело. На тренировках и в играх проблем с английским нет, но вне льда есть сложности. Впрочем, меня это не напрягает. Могу прийти в ресторан или магазин, спокойно сделать заказ, купить что нужно.
— Что последнее покупали?
— Кофту. Взял еще пару вещей для себя, без проблем.
— Да сейчас любой может что-то купить. Но не у всех хватает языка, чтобы подключить интернет или заказать уборку.
— С уборкой все в порядке — справляюсь сам. С интернетом помог агент: позвонил, пришел специалист, все подключил, вопросов нет.
— Ничем вас не прошибешь. Я-то думал, что есть тоска по дому. Кто-то ведь часами болтает по телефону.
— Нет такого. Я понимаю, зачем я здесь. С родителями на связи — у нас разница в 14 часов. С отцом чаще после матчей созваниваюсь, но он рано ложится спать.
— Из российских игроков в команде только Валерий Ничушкин. Не скучно?
— Есть еще белорус Илья Соловьев, его недавно забрали с драфта. Мне хватает общения.
— Уже убедились, что Ничушкин стал образцовым режимщиком?
— Да-да, я как-то ехал с ним и устал слушать про психологию и дисциплину. Но он подает отличный пример. Если послушать, можно почерпнуть много полезного. Хотя иногда разговоры о «правильных вещах» кажутся навязчивыми.
— Как относитесь к чаевым в США? Для тех, кто жил в России, это странная тема.
— Теперь я понял, почему в Америке все дороже. Мы ходили в ресторан — вроде бы чек на 200 долларов, а потом сверху еще двадцать процентов чаевых и налог. И эти чаевые почему-то обязательны! И главное, что везде. Ладно, ресторан, но не понимаю, почему я должен платить, если просто взял кофе с собой?
— А еще на терминалах хитрость: на экране сразу 25−30 процентов, а чтобы найти кнопку «без чаевых» — надо постараться.
— Да, я стараюсь ее найти! Но самое забавное — доставка. Если оставляешь мало, еду оставляют на первом этаже, приходится спускаться. А как-то дали пять процентов вместо трех — еду подняли в квартиру. Загадка, как они вообще поднялись, ведь нужен пропуск с чипом. Сейчас уже не заказываем — готовим дома.
— В командах НХЛ ни дома, ни на выезде нет организованного ужина в неигровой день. Слежу за Грицюком — у него иногда проблемы, где поесть. Как-то он взял еду на фуд-корте: пластиковая посуда, подозрительная еда.
— Но это в его стиле. Думаю, с ним и в России такое бывало. А я держусь рядом с Валерой Ничушкиным — он знает, где поесть нормально в любом городе. В игровой день все в порядке: на столе разнообразие.
Тафгай во время драки посоветовал сразу упасть
— Давайте про хоккей. За вашими действиями трудно следить, потому что игрового времени мало.
— Поначалу было тяжело. Но когда набрал первое очко — стало проще, требования тренеров понимаю. Не буду скрывать, беспокоит игровое время. Уже говорил с агентом, чтобы он обсудил это с руководством клуба.
— Имеете право.
— Да. Ошибок особо не допускаю, но обычно играю в первом периоде, потом жду. Когда выпускают на пару смен во втором, возвращаешься на скамейку, будто отыграл целый матч. В России я играл по 15−20 минут и спокойно выдерживал. Понимаю, что идет адаптация, но сколько можно ждать?
— Были поводы для претензий?
— На предсезонке пару раз удалился — глупые штрафы. Меня попросили обратить внимание, и теперь у меня ноль минут штрафа.
— Зато вы подрались во время тренировочного лагеря. Зачем пошли в бой с профессиональным тафгаем? Он ведь мог и серьезно травмировать.
— В матче с «Ютой» я провел не самый чистый прием. Не специально — просто момент. Он делал маневр, я шел в плечо, в итоге попал в спину, и он влетел в борт. Мне дали две минуты. Потом он подъехал и начал бить. После матча поговорили — сказал, что я нормальный парень. Даже советовал во время драки: «Падай — и все закончится». Но я подумал: а чего мне падать? Некрасиво как-то. Скажут потом, что струсил. Вот я и стоял. Но разница в классе велика: он натянул на меня майку и бил. Попал по лбу, но ничего страшного — пара ссадин. Теперь драться точно не собираюсь. Хотя, когда снова играли с «Ютой», думал, опять будет конфликт. Дал «в номер» Симашеву, но меня не удалили. Потом сказали, что у них есть боец, если он решит мстить — будет жарко.
— Я знаю, о ком вы.
— Да, но драки не было. Зато Симашев поругался — хоть русский мат послушал. А тот парень с длинными волосами за мной гонялся, но не решился. Счет равный был — не рискнул.
— Общаетесь с русскими из других команд?
— Мало играю — не особо пересекаюсь. На раскатках можем парой слов перекинуться. С Подколзиным виделись, с Грицюком тоже. С Никишиным пока не получилось, но, может, в Каролине встретимся.
Понятия не имею, против кого играю в НХЛ
— Вы спокойно относитесь к первой шайбе в лиге?
— Абсолютно. Кажется, у меня дома только первая шайба из ВХЛ осталась. Остальные потерялись. Говорят, тут сделают рамку — ну пусть, мне все равно.
— В России часто говорили, что СКА по организации почти как клуб НХЛ. Есть отличия?
— Да, логистика здесь удобнее — перелеты, сборы после игр быстрее. В остальном все стандартно: питание, режим. Разве что в СКА кофемашину не убирали до конца игры — примета такая. Но из-за этого время сбора растягивалось. Здесь такого нет.
— Денвер вроде бы спокойный город?
— Да, тут тише. Правда, недавно была мода разбивать стекла в машинах — у нас на парковке пострадали несколько авто. Мое, к счастью, нет.
— Живете далеко от арены?
— До арены — минут 15, до базы — 25. Удобно.
— Вы прямо сейчас в самолете. Говорят, в НБА у новичков свои неписаные правила. Они приходят в автобус раньше всех, а в самолет входят последними.
— Никита Прищепов пугал: мол, держись в тени. Но мне 24, я уже поиграл в серьезных командах. Так что первый выхожу из автобуса и первый захожу в самолет — никто не возражает.
— Где сидите?
— В конце, на «ветеранских» местах. Недалеко от меня Натан.
— Про Маккинона говорят, что он фанат тренировок и может наорать, если кто-то ленится.
— Да я выкладываюсь по полной — как иначе держать форму, если почти не играю? С ним проблем нет. Наоборот, летом звал нас с Прищеповым тренироваться, и мы с радостью ездили.
— У вас контракт на год. Допускаете, что не захотите мириться с 6−8 минутами?
— Хочу играть больше и готов за это бороться.
— Вы недавно разгромили «Эдмонтон» — 9:1!
— Да, самая легкая игра. Я отдал две передачи, выглядел неплохо. Против 97-го номера, понятно, не выходил, но все равно было здорово.
— Похоже, вы не сильно следите за НХЛ, если не сразу назвали фамилию игрока под 97-м номером?
— Честно? Не особо. Слышу какие-то фамилии — Макдэвид например, — но в целом понятия не имею, против кого играю. Мы недавно с «Ванкувером» встречались — фамилии читаю, а не узнаю. Никогда особенно не следил, не смотрел игры. Иногда это мешает — не знаешь, чего ждать от соперников. Но, по сути, все обычные ребята, просто быстрые и с шайбой уверенные. А я свой стиль не меняю.
Алексей Шевченко