Вратарь «Айлендерс» Сорокин вошел в топ-3 по победам среди вратарей клуба

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Вегас» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Эмиль Хейнеман (15-я минута), Мэттью Шефер (18), Мэтью Барзал (58), Жан-Габриэль Пажо (64). У «Вегаса» отличились Ши Теодор (39), Томаш Гертл (49), Райлли Смит (51).
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков из 29 бросков. Он одержал 131-ю победу и вышел на чистое третье место по этому показателю в истории клуба, обойдя американца Рика Дипьетро. Лидером по числу побед в истории «Айлендерс» является четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе нью-йоркского клуба канадец Билли Смит (304). Второе место занимает американец Гленн Реш (157). Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков не отметился результативными действиями, очков в матче также не набрали его одноклубник защитник Александр Романов, а также выступающие за «Вегас» нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев.
«Айлендерс» занимают четвертое место в Столичном дивизионе, команда набрала 20 очков в 17 матчах. «Вегас» идет пятым в Тихоокеанском дивизионе с 19 очками после 16 встреч. В следующем матче «Айлендерс» на выезде сыграют с «Ютой» в ночь на 15 ноября по московскому времени, «Вегас» днем позднее в гостях встретится с «Сент-Луисом».
В других матчах игрового дня «Детройт» дома со счетом 6:3 победил «Анахайм», «Даллас» на выезде со счетом 7:0 разгромил «Монреаль», защитник гостей Илья Любушкин отметился голевой передачей. «Лос-Анджелес» в гостях победил «Торонто» (4:3 ОТ), «Колорадо» на своем льду победил «Баффало» (6:3), «Сиэтл» дома был сильнее «Виннипега» (5:3).
«Оттава» одержала домашнюю победу над «Бостоном» (5:3), по одной голевой передаче сделали защитник Артем Зуб («Оттава») и нападающий Марат Хуснутдинов («Бостон»). «Сан-Хосе» на выезде проиграл «Калгари» (0:2), голкипер гостей Ярослав Аскаров отразил 34 броска.
Брюс Кэссиди
Патрик Руа
Акира Шмид
(00:00-09:43)
Илья Сорокин
(00:00-16:54)
Акира Шмид
(09:48-48:12)
Илья Сорокин
(17:19-21:34)
Акира Шмид
(48:23-62:39)
Илья Сорокин
(21:51-56:49)
Акира Шмид
(62:54-63:02)
Илья Сорокин
(57:23-63:02)
09:48
Симон Хольмстрем
14:03
Эмиль Хейнеман
(Бо Хорват, Энтони Деанджело)
17:19
Коул Рейнхардт
17:59
Мэттью Шефер
(Бо Хорват, Джонатан Друэн)
21:51
Ноа Хэнифин
24:25
Командный штраф
31:56
Жереми Лозон
34:48
Адам Пелек
35:01
Митчелл Марнер
38:56
Ши Теодор
(Киган Колесар)
45:14
Жереми Лозон
48:23
Томаш Гертл
(Джек Айкел, Жереми Лозон)
50:45
Райлли Смит
(Брэндон Саад, Бретт Хауден)
50:45
Командный штраф
57:23
Мэтью Барзал
(Мэттью Шефер, Джонатан Друэн)
62:54
Командный штраф
63:02
Жан-Габриэль Пажо
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит