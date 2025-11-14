Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.37
X
4.44
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Даллас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Вратарь «Айлендерс» Сорокин вошел в топ-3 по победам среди вратарей клуба

В активе россиянина 131 победа.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Вегас» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Хейнеман (15-я минута), Мэттью Шефер (18), Мэтью Барзал (58), Жан-Габриэль Пажо (64). У «Вегаса» отличились Ши Теодор (39), Томаш Гертл (49), Райлли Смит (51).

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков из 29 бросков. Он одержал 131-ю победу и вышел на чистое третье место по этому показателю в истории клуба, обойдя американца Рика Дипьетро. Лидером по числу побед в истории «Айлендерс» является четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе нью-йоркского клуба канадец Билли Смит (304). Второе место занимает американец Гленн Реш (157). Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков не отметился результативными действиями, очков в матче также не набрали его одноклубник защитник Александр Романов, а также выступающие за «Вегас» нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

«Айлендерс» занимают четвертое место в Столичном дивизионе, команда набрала 20 очков в 17 матчах. «Вегас» идет пятым в Тихоокеанском дивизионе с 19 очками после 16 встреч. В следующем матче «Айлендерс» на выезде сыграют с «Ютой» в ночь на 15 ноября по московскому времени, «Вегас» днем позднее в гостях встретится с «Сент-Луисом».

В других матчах игрового дня «Детройт» дома со счетом 6:3 победил «Анахайм», «Даллас» на выезде со счетом 7:0 разгромил «Монреаль», защитник гостей Илья Любушкин отметился голевой передачей. «Лос-Анджелес» в гостях победил «Торонто» (4:3 ОТ), «Колорадо» на своем льду победил «Баффало» (6:3), «Сиэтл» дома был сильнее «Виннипега» (5:3).

«Оттава» одержала домашнюю победу над «Бостоном» (5:3), по одной голевой передаче сделали защитник Артем Зуб («Оттава») и нападающий Марат Хуснутдинов («Бостон»). «Сан-Хосе» на выезде проиграл «Калгари» (0:2), голкипер гостей Ярослав Аскаров отразил 34 броска.

Вегас
3:4
0:2, 1:0, 2:1
ОТ
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
14.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17733 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Патрик Руа
Вратари
Акира Шмид
(00:00-09:43)
Илья Сорокин
(00:00-16:54)
Акира Шмид
(09:48-48:12)
Илья Сорокин
(17:19-21:34)
Акира Шмид
(48:23-62:39)
Илья Сорокин
(21:51-56:49)
Акира Шмид
(62:54-63:02)
Илья Сорокин
(57:23-63:02)
1-й период
09:48
Симон Хольмстрем
14:03
Эмиль Хейнеман
(Бо Хорват, Энтони Деанджело)
17:19
Коул Рейнхардт
17:59
Мэттью Шефер
(Бо Хорват, Джонатан Друэн)
2-й период
21:51
Ноа Хэнифин
24:25
Командный штраф
31:56
Жереми Лозон
34:48
Адам Пелек
35:01
Митчелл Марнер
38:56
Ши Теодор
(Киган Колесар)
3-й период
45:14
Жереми Лозон
48:23
Томаш Гертл
(Джек Айкел, Жереми Лозон)
50:45
Райлли Смит
(Брэндон Саад, Бретт Хауден)
50:45
Командный штраф
57:23
Мэтью Барзал
(Мэттью Шефер, Джонатан Друэн)
Овертайм
62:54
Командный штраф
63:02
Жан-Габриэль Пажо
Статистика
Вегас
Айлендерс
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит