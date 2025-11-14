Вратарь «Айлендерс» Сорокин вошел в топ-3 по победам среди вратарей клуба

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков из 29 бросков. Он одержал 131-ю победу и вышел на чистое третье место по этому показателю в истории клуба, обойдя американца Рика Дипьетро. Лидером по числу побед в истории «Айлендерс» является четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе нью-йоркского клуба канадец Билли Смит (304). Второе место занимает американец Гленн Реш (157). Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков не отметился результативными действиями, очков в матче также не набрали его одноклубник защитник Александр Романов, а также выступающие за «Вегас» нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев.