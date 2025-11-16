Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.08
X
4.35
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.22
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
17:00
Питтсбург
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.40
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
0
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2

Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче с «Нью-Джерси»

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси».

Источник: Reuters

Встреча завершилась победой «Нью-Джерси» со счетом 3:2 после буллитов. Овечкин забросил 902-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин является рекордсменом по этому показателю. Также на его счету 735 голевых передач в 1 509 матчах. В текущем сезоне Овечкин в 18 играх набрал 14 (5 голов + 9 голевых передач) очков.

Первую шайбу в матче забросил нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк. Всего в текущем сезоне, являющимся дебютным для россиянина в НХЛ, он забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач в 18 играх. В серии буллитов Овечкин и Грицюк не реализовали свои попытки.

«Нью-Джерси» и «Вашингтон» выступают в Столичном дивизионе, «Нью-Джерси» является лидером таблицы с 27 очками после 18 матчей. «Вашингтон» идет на последнем, восьмом месте дивизиона с 18 очками после 18 игр. В следующем матче «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Тампой» в ночь на 19 ноября по московскому времени, «Вашингтон» в ночь на 18 ноября примет «Лос-Анджелес».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше