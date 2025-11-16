Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче с «Нью-Джерси»

Встреча завершилась победой «Нью-Джерси» со счетом 3:2 после буллитов. Овечкин забросил 902-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин является рекордсменом по этому показателю. Также на его счету 735 голевых передач в 1 509 матчах. В текущем сезоне Овечкин в 18 играх набрал 14 (5 голов + 9 голевых передач) очков.
Первую шайбу в матче забросил нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк. Всего в текущем сезоне, являющимся дебютным для россиянина в НХЛ, он забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач в 18 играх. В серии буллитов Овечкин и Грицюк не реализовали свои попытки.
«Нью-Джерси» и «Вашингтон» выступают в Столичном дивизионе, «Нью-Джерси» является лидером таблицы с 27 очками после 18 матчей. «Вашингтон» идет на последнем, восьмом месте дивизиона с 18 очками после 18 игр. В следующем матче «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Тампой» в ночь на 19 ноября по московскому времени, «Вашингтон» в ночь на 18 ноября примет «Лос-Анджелес».