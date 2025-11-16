Ричмонд
Нападающий «Питтсбурга» Малкин забил во втором матче НХЛ в Стокгольме подряд

Россиянин занимает 40-е место в списке лучших игроков по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: AP 2024

СТОКГОЛЬМ, 16 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в вынесенном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвиллом». Встреча прошла в Стокгольме.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Паркер Уотерспун (3-я минута), Малкин (9), Сидни Кросби (11) и Блэйк Лизотт (58).

Малкин забил во втором матче НХЛ в Стокгольме подряд. Первая встреча завершилась победой «Нэшвилла» (2:1 в овертайме). На его счету 23 очка (5 шайб + 18 результативных передач) в 19 матчах. Хоккеист занимает 40-е место в списке лучших игроков по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. На его счету 519 голов.

«Питтсбург» располагается на третьей строчке Столичного дивизиона, набрав 24 очка после 19 встреч. «Нэшвилл» занимает шестое место Центрального дивизиона. В активе команды 16 очков в 20 матчах.

В следующем матче «Питтсбург» примет «Миннесоту» 22 ноября. «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Колорадо» 23 ноября.

Питтсбург
4:0
3:0, 0:0, 1:0
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
16.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 12723 зрителя
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Эндрю Брюнетт
Вратари
Сергей Мурашов
Юусе Сарос
(00:00-56:41)
Юусе Сарос
(c 57:12)
1-й период
02:19
Паркер Уотерспун
(Эрик Карлссон, Йоона Коппанен)
08:08
Евгений Малкин
(Кевин Хэйс, Энтони Манта)
10:13
Сидни Кросби
2-й период
26:03
Райан Грэйвс
30:57
Райан Ши
32:23
Командный штраф
3-й период
52:00
Паркер Уотерспун
57:12
Блэйк Лизотт
Статистика
Питтсбург
Нэшвилл
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
4
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше