Нападающий «Питтсбурга» Малкин забил во втором матче НХЛ в Стокгольме подряд

СТОКГОЛЬМ, 16 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в вынесенном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвиллом». Встреча прошла в Стокгольме.
Встреча завершилась со счетом 4:0. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Паркер Уотерспун (3-я минута), Малкин (9), Сидни Кросби (11) и Блэйк Лизотт (58).
Малкин забил во втором матче НХЛ в Стокгольме подряд. Первая встреча завершилась победой «Нэшвилла» (2:1 в овертайме). На его счету 23 очка (5 шайб + 18 результативных передач) в 19 матчах. Хоккеист занимает 40-е место в списке лучших игроков по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. На его счету 519 голов.
«Питтсбург» располагается на третьей строчке Столичного дивизиона, набрав 24 очка после 19 встреч. «Нэшвилл» занимает шестое место Центрального дивизиона. В активе команды 16 очков в 20 матчах.
В следующем матче «Питтсбург» примет «Миннесоту» 22 ноября. «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Колорадо» 23 ноября.
Дэн Мьюз
Эндрю Брюнетт
Сергей Мурашов
Юусе Сарос
(00:00-56:41)
Юусе Сарос
(c 57:12)
02:19
Паркер Уотерспун
(Эрик Карлссон, Йоона Коппанен)
08:08
Евгений Малкин
(Кевин Хэйс, Энтони Манта)
10:13
Сидни Кросби
26:03
Райан Грэйвс
30:57
Райан Ши
32:23
Командный штраф
52:00
Паркер Уотерспун
57:12
Блэйк Лизотт
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит