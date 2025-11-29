Шабанов и Мичков сделали по передаче в матче НХЛ «Айлендерс» — «Филадельфия»

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. «Филадельфия» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайсон Фёрстер (9-я минута), Шон Кутюрье (9) и Тревор Зеграс (22), победный буллит реализовал Трэвис Конекны. У проигравших отличились Эмиль Хейнеман (26), Мэттью Шефер (29) и Андерс Ли (40).
Результативные передачи на свой счет записали российские нападающие Матвей Мичков («Филадельфия») и Максим Шабанов («Айлендерс»). На счету Шабанова, проводящего дебютный сезон в НХЛ, 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 13 матчах. В активе Мичкова 12 (6+6) очков после 23 игр.
«Филадельфия» занимает 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 29 очками после 23 матчей. «Айлендерс» идут на 6-й позиции, набрав 29 очков в 25 играх. В следующем матче «Филадельфия» в ночь на 30 ноября сыграет в гостях против «Нью-Джерси», «Айлендерс» вечером 30 ноября примут «Вашингтон».
Патрик Руа
Рик Токкет
Давид Риттих
(00:00-65:00)
Самуэль Эрссон
(00:00-65:00)
04:15
Тайсон Форстер
08:30
Тайсон Форстер
08:52
Шон Кутюрье
17:10
Родриго Аболс
19:56
Кайл Маклин
21:55
Тревор Зеграс
(Эмиль Андре, Матвей Мичков)
25:42
Эмиль Хейнеман
(Джонатан Друэн, Кайл Палмиери)
28:11
Мэттью Шефер
(Энтони Дюклер, Райан Пулок)
35:53
Бо Хорват
37:25
Трэвис Конекны
39:13
Андерс Ли
(Максим Шабанов, Мэттью Шефер)
53:20
Матвей Мичков
53:20
Матвей Мичков
победный бросок: Трэвис Конекны
(Филадельфия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит