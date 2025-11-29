Ричмонд
13:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.64
X
4.32
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.64
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Шабанов и Мичков сделали по передаче в матче НХЛ «Айлендерс» — «Филадельфия»

Победу в серии буллитов одержала «Филадельфия».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. «Филадельфия» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайсон Фёрстер (9-я минута), Шон Кутюрье (9) и Тревор Зеграс (22), победный буллит реализовал Трэвис Конекны. У проигравших отличились Эмиль Хейнеман (26), Мэттью Шефер (29) и Андерс Ли (40).

Результативные передачи на свой счет записали российские нападающие Матвей Мичков («Филадельфия») и Максим Шабанов («Айлендерс»). На счету Шабанова, проводящего дебютный сезон в НХЛ, 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 13 матчах. В активе Мичкова 12 (6+6) очков после 23 игр.

«Филадельфия» занимает 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 29 очками после 23 матчей. «Айлендерс» идут на 6-й позиции, набрав 29 очков в 25 играх. В следующем матче «Филадельфия» в ночь на 30 ноября сыграет в гостях против «Нью-Джерси», «Айлендерс» вечером 30 ноября примут «Вашингтон».

Айлендерс
3:4
0:2, 3:1, 0:0, 0:0
Б
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
29.11.2025, 00:05 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Рик Токкет
Вратари
Давид Риттих
(00:00-65:00)
Самуэль Эрссон
(00:00-65:00)
1-й период
04:15
Тайсон Форстер
08:30
Тайсон Форстер
08:52
Шон Кутюрье
17:10
Родриго Аболс
19:56
Кайл Маклин
2-й период
21:55
Тревор Зеграс
(Эмиль Андре, Матвей Мичков)
25:42
Эмиль Хейнеман
(Джонатан Друэн, Кайл Палмиери)
28:11
Мэттью Шефер
(Энтони Дюклер, Райан Пулок)
35:53
Бо Хорват
37:25
Трэвис Конекны
39:13
Андерс Ли
(Максим Шабанов, Мэттью Шефер)
3-й период
53:20
Матвей Мичков
53:20
Матвей Мичков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Трэвис Конекны
(Филадельфия)
Статистика
Айлендерс
Филадельфия
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит