Овечкин забил 909-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 909-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон (8-я и 34-я минуты), еще по одной шайбе забросили белорусский форвард Алексей Протас (59) и российский нападающий Александр Овечкин (60). У «Айлендерс» голом отметился Бо Хорват (54).
Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием, заблокировал один бросок и отметился голевой передачей. Овечкин продлил личную результативную серию до четырех матчей. В 26 матчах чемпионата он набрал 25 очков (12 голов и 13 передач).
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с «Айлендерс» стала для него 909-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Патрик Руа
Спенсер Карбери
Илья Сорокин
(00:00-51:55)
Логан Томпсон
Илья Сорокин
(52:24-57:22)
Илья Сорокин
(58:08-58:17)
Илья Сорокин
(c 59:29)
07:25
Мэттью Шефер
07:37
Том Уилсон
(Александр Овечкин, Райан Леонард)
21:22
Том Уилсон
24:02
Джейкоб Чикран
33:58
Том Уилсон
40:55
Скотт Мэйфилд
52:24
Энтони Бовилье
53:43
Бо Хорват
(Андерс Ли, Райан Пулок)
58:49
Алексей Протас
(Том Уилсон, Мэтт Рой)
59:29
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит