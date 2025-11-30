Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
1
:
Анахайм
3
Все коэффициенты
П1
7.93
X
6.20
П2
1.37
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сочи
1
П1
X
П2

Овечкин забил 909-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Овечкин забросил 909-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 909-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон (8-я и 34-я минуты), еще по одной шайбе забросили белорусский форвард Алексей Протас (59) и российский нападающий Александр Овечкин (60). У «Айлендерс» голом отметился Бо Хорват (54).

Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием, заблокировал один бросок и отметился голевой передачей. Овечкин продлил личную результативную серию до четырех матчей. В 26 матчах чемпионата он набрал 25 очков (12 голов и 13 передач).

40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с «Айлендерс» стала для него 909-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

Айлендерс
1:4
0:1, 0:1, 1:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
30.11.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 15648 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Спенсер Карбери
Вратари
Илья Сорокин
(00:00-51:55)
Логан Томпсон
Илья Сорокин
(52:24-57:22)
Илья Сорокин
(58:08-58:17)
Илья Сорокин
(c 59:29)
1-й период
07:25
Мэттью Шефер
07:37
Том Уилсон
(Александр Овечкин, Райан Леонард)
2-й период
21:22
Том Уилсон
24:02
Джейкоб Чикран
33:58
Том Уилсон
3-й период
40:55
Скотт Мэйфилд
52:24
Энтони Бовилье
53:43
Бо Хорват
(Андерс Ли, Райан Пулок)
58:49
Алексей Протас
(Том Уилсон, Мэтт Рой)
59:29
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье)
Статистика
Айлендерс
Вашингтон
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше