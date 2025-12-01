«Обманул даже нас!» Овечкин поразил Америку, сотворив шедевр

Большую роль в недавних успехах «Кэпиталз» сыграло возвращение на домашнюю площадку: за последние две недели «столичные» сыграли семь матчей на своей арене и разбавили эту серию однодневной поездкой в Монреаль в гости к местным «Канадиенс», где Александр Овечкин оформил 33-й хет-трик в своей карьере в чемпионатах НХЛ. За этот временной отрезок «Вашингтон» с учетом игры с «Хабс» добыл шесть побед и набрал 13 очков из 16. Вместе с этим «Кэпс» заметно наладили свою игру в атаке с точки зрения реализации моментов. Если в начале сезона подопечные Карбери были одной из самых атакующих команд лиги, но при этом забивали неприлично мало, то сейчас столичный клуб входит в семерку самых результативных команд чемпионата и повысили свой средний показатель голов до 3,36 шайбы за игру.