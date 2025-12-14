«Тампа» проиграла «Айлендерс», Кучеров отметился двумя передачами

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе «Айлендерс» шайбы в основное время матча забросили Мэттью Шефер (4-я минута) и Калум Ритчи (11). Автором решающего буллита стал Эмиль Хейнеман. У гостей голами отличились Даррен Рэддиш (32) и Янис Мозер (44).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя передачами, продлив личную результативную серию до трех матчей, и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска из 34 и был признан первой звездой встречи. Форвард «островитян» Максим Шабанов результативными действиями не отметился.
«Тампа» потерпела пятое поражение в последних семи матчах чемпионата НХЛ. «Айлендерс» одержали третью победу подряд.
Патрик Руа
Джон Купер
Илья Сорокин
(00:00-65:00)
Йонас Йоханссон
(00:00-43:44)
Брэндон Халверсон
(43:44-43:50)
Йонас Йоханссон
(43:50-65:00)
01:12
Брэйден Пойнт
01:45
Максим Шабанов
02:11
Шарль-Эдуард Д'Астус
03:05
Мэттью Шефер
(Энтони Дюклер, Мэтью Барзал)
10:16
Калум Ритчи
(Энтони Дюклер)
20:00
Брэндон Хагель
21:22
Командный штраф
28:17
Трэвис Митчелл
29:20
Кейси Сизикас
30:13
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
33:50
Симон Хольмстрем
43:20
Янис Мозер
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
45:01
Шарль-Эдуард Д'Астус
победный бросок: Эмиль Хейнеман
(Айлендерс)
