«Тампа» проиграла «Айлендерс», Кучеров отметился двумя передачами

«Тампа» проиграла «Айлендерс» в матче НХЛ, Кучеров отметился двумя передачами.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе «Айлендерс» шайбы в основное время матча забросили Мэттью Шефер (4-я минута) и Калум Ритчи (11). Автором решающего буллита стал Эмиль Хейнеман. У гостей голами отличились Даррен Рэддиш (32) и Янис Мозер (44).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя передачами, продлив личную результативную серию до трех матчей, и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска из 34 и был признан первой звездой встречи. Форвард «островитян» Максим Шабанов результативными действиями не отметился.

«Тампа» потерпела пятое поражение в последних семи матчах чемпионата НХЛ. «Айлендерс» одержали третью победу подряд.

Айлендерс
3:2
2:0, 0:1, 0:1, 0:0
Б
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
13.12.2025, 23:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Джон Купер
Вратари
Илья Сорокин
(00:00-65:00)
Йонас Йоханссон
(00:00-43:44)
Брэндон Халверсон
(43:44-43:50)
Йонас Йоханссон
(43:50-65:00)
1-й период
01:12
Брэйден Пойнт
01:45
Максим Шабанов
02:11
Шарль-Эдуард Д'Астус
03:05
Мэттью Шефер
(Энтони Дюклер, Мэтью Барзал)
10:16
Калум Ритчи
(Энтони Дюклер)
2-й период
20:00
Брэндон Хагель
21:22
Командный штраф
28:17
Трэвис Митчелл
29:20
Кейси Сизикас
30:13
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
33:50
Симон Хольмстрем
3-й период
43:20
Янис Мозер
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
45:01
Шарль-Эдуард Д'Астус
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Эмиль Хейнеман
(Айлендерс)
Статистика
Айлендерс
Тампа-Бэй
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
