Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.25
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.15
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
3
:
Даллас
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Каролина
3
П1
X
П2

Хоккеист Ничушкин вошел в топ-15 бомбардиров в истории «Колорадо»

Он отметился результативной передачей в матче против «Виннипега».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. «Колорадо» дома со счетом 3:2 обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брент Бёрнс (10-я минута), Мартин Нечас (16) и Паркер Келли (42). У «Виннипега» отличились Морган Бэррон (40) и Марк Шайфли (44). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал одну голевую передачу. В текущем сезоне на счету форварда теперь 19 (8 голов + 11 результативных передач) очков в 26 матчах. Ничушкин вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Колорадо», сравнявшись с обладателем Кубка Стэнли 1996 года латвийцем Сандисом Озолиньшем. На счету обоих игроков теперь по 253 очка за «Колорадо».

Обе команды выступают в Центральном дивизионе. «Колорадо» лидирует в турнирной таблице с 57 очками после 34 игр. «Виннипег» идет на шестом месте, в 34 матчах команда набрала 32 очка. В следующем матче «Колорадо» на выезде сыграет с «Миннесотой» в ночь на 22 декабря по московскому времени, «Виннипег» в тот же день в гостях сыграет с «Ютой».

Колорадо
3:2
2:0, 0:1, 1:1
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
20.12.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18098 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Скотт Арниел
Вратари
Скотт Уэджвуд
Коннор Хеллибак
(00:00-59:00)
1-й период
09:45
Брент Бернс
(Джош Мэнсон, Йоэль Кивиранта)
10:55
Габриэль Ландескуг
15:05
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Арттури Лехконен)
2-й период
22:45
Джош Мэнсон
22:45
Тэннер Пирсон
23:33
Марк Шайфли
32:50
Командный штраф
39:04
Коул Перфетти
39:22
Морган Бэррон
(Алекс Иафалло)
3-й период
41:58
Паркер Келли
(Джош Мэнсон, Валерий Ничушкин)
43:31
Девон Тэйвз
43:38
Марк Шайфли
(Густав Нюквист, Кайл Коннор)
Статистика
Колорадо
Виннипег
Штрафное время
9
11
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит