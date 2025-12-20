Хоккеист Ничушкин вошел в топ-15 бомбардиров в истории «Колорадо»

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. «Колорадо» дома со счетом 3:2 обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брент Бёрнс (10-я минута), Мартин Нечас (16) и Паркер Келли (42). У «Виннипега» отличились Морган Бэррон (40) и Марк Шайфли (44). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников не отметился результативными действиями.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал одну голевую передачу. В текущем сезоне на счету форварда теперь 19 (8 голов + 11 результативных передач) очков в 26 матчах. Ничушкин вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Колорадо», сравнявшись с обладателем Кубка Стэнли 1996 года латвийцем Сандисом Озолиньшем. На счету обоих игроков теперь по 253 очка за «Колорадо».
Обе команды выступают в Центральном дивизионе. «Колорадо» лидирует в турнирной таблице с 57 очками после 34 игр. «Виннипег» идет на шестом месте, в 34 матчах команда набрала 32 очка. В следующем матче «Колорадо» на выезде сыграет с «Миннесотой» в ночь на 22 декабря по московскому времени, «Виннипег» в тот же день в гостях сыграет с «Ютой».
Джаред Беднар
Скотт Арниел
Скотт Уэджвуд
Коннор Хеллибак
(00:00-59:00)
09:45
Брент Бернс
(Джош Мэнсон, Йоэль Кивиранта)
10:55
Габриэль Ландескуг
15:05
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Арттури Лехконен)
22:45
Джош Мэнсон
22:45
Тэннер Пирсон
23:33
Марк Шайфли
32:50
Командный штраф
39:04
Коул Перфетти
39:22
Морган Бэррон
(Алекс Иафалло)
41:58
Паркер Келли
(Джош Мэнсон, Валерий Ничушкин)
43:31
Девон Тэйвз
43:38
Марк Шайфли
(Густав Нюквист, Кайл Коннор)
