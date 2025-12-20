Овечкин продлил серию без голов до семи матчей

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отличиться в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройтом» и продлил безголевую серию до семи игр. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 5:2.
Заброшенными шайбами в составе «Детройта» отметились Джон Леонард (2-я минута), Джеймс ван Римсайк (22), Элмер Содерблом (26), Мориц Зайдер (31) и Дилан Ларкин (58). У «Вашингтона» отличились белорус Алексей Протас (31) и Мартин Фегервари (49).
Овечкин не может поразить ворота соперников в семи матчах регулярного чемпионата подряд впервые с января 2024 года. Тогда россиянин не забивал в восьми играх подряд. В текущем сезоне 40-летний нападающий забросил 15 шайб и сделал 17 голевых передач в 32 играх.
Спенсер Карбери
Тодд Маклеллан
Логан Томпсон
(00:00-55:58)
Джон Гибсон
Логан Томпсон
(c 57:10)
01:05
Джон Леонард
(Симон Эдвинссон, Эндрю Копп)
03:04
Дилан Ларкин
16:15
Джон Карлсон
21:37
Джеймс ван Римсдайк
(Мориц Зайдер, Эндрю Копп)
25:55
Элмер Седерблом
(Альберт Юханссон, Марко Каспер)
26:42
Аксель Сандин Пелликка
30:05
Мориц Зайдер
30:36
Алексей Протас
(Том Уилсон, Расмус Сандин)
33:08
Алексей Протас
48:30
Мартин Фехервари
(Дилан Строум, Деклэйн Чисхольм)
49:41
Командный штраф
57:10
Дилан Ларкин
(Симон Эдвинссон)
