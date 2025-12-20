Ричмонд
Овечкин угодил в яму и не может из нее выбраться! Русская звезда снова без голов — «Вашингтон» проиграл без шансов

У «Кэпиталз» и их капитана кризис.

Источник: Getty Images

Перед матчем с «Детройтом» поздним вечером субботы по московскому времени все внимание вашингтонской прессы было приковано к одному русскому форварду. И нет, речь не об Александре Овечкине, который угодил в серьезный кризис и не может забить в шести матчах кряду. В свете виртуальных софитов оказался молодой форвард системы «Столичных» Иван Мирошниченко.

63-й номер «Вашингтона» стал одним из последних, кого отцепили из тренировочного лагеря перед стартом текущего сезона. Иван отправился в АХЛ, где выглядел очень неплохо — в 12 матчах за «Херши» он набрал 9 (4+5) результативных баллов. И заслужил вызов в главную команду системы. Наставник «Столичных» Спенсер Карбери решил воспользоваться помощью Мирошниченко аккурат перед встречей с «Ред Уингз». А в обратном направлении проследовал Богдан Тринеев, успевший получить прозвище «Кросби» из-за 87-го номера на спине.

«Миро очень упорно работал. Детали в его игре становятся лучше. Он действительно хорошо начал сезон, так что мы следили за его игрой и искали возможность поднять его в основу», — сказал Карбери.

Нетрудно догадаться, что российскому форварду не удалось отплатить результативной игрой за внимание к себе. Как ни крути, для Мирошниченко это был первый матч за основу в сезоне. Так что шансов сходу выдать яркий перформанс было немного. Впрочем, в битве с «Детройтом» не впечатлял не только Иван. Но и весь «Вашингтон».

Гости открыли счет уже на второй минуте встречи. Самое интересное, что сделал это брат форварда «Кэпиталз» Райана Леонарда — Джон Леонард. В отличие от одноклубника Ови, который находится на больничном из-за травмы, нападающий «Детройта» пребывает в полном здравии. Причем для него эта шайба стала первой в НХЛ! А еще в этот момент на льду находился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

У «Кэпиталз» был целый перерыв, чтобы прийти в себя и вернуться в игру. Но вместо того, чтобы отыграться, хозяева угодили в еще более глубокую яму. В первой половине второй двадцатиминутки «Детройт» организовал еще 3 шайбы усилиями Ван Римсдайка, Седерблума и Зайдера. На табло горел неутешительный промежуточный итог для команды Овечкина — 0:4. И все было по делу: «Ред Уингз» перебрасывали соперника в 4 раза — 25 против 6. С такой бросковой активностью далеко не уедешь.

Единственным, кого не устраивало такое положение вещей, стал Алексей Протас. Белорус-гигант протащил шайбу через половину площадки и организовал шикарный индивидуальный проход, который закончился голом. Хотелось бы увидеть подобный перформанс от Александра Овечкина, но величайший снайпер в истории мирового хоккея так и не смог прервать безголевую серию.

Капитан «Столичных» не приносил пользы в атаке, поэтому старался помогать команде другими способами. Например, оказывал силовое давление на соперника.

Однако этого было недостаточно для того, чтобы переломить ход матча. Мартин Фехервари отыграл одну шайбу, но Дилан Ларкин установил окончательный счет в конце третьего периода — 5:2 в пользу «Детройта». «Вашингтон», даже несмотря на положительные эмоции от разгромной победы над «Торонто» (4:0), вновь выглядел обреченно. Команда Ови потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах. А сам великий снайпер не только продлил безголевую серию до семи встреч, но и провел третью игру подряд без очков. Хочется верить, что очень скоро эта черная полоса в карьере легенды мирового хоккея подойдет к концу. «Вашингтону» и всем нам нужен сильный Овечкин.

Автор: Максим Самарцев

Вашингтон
2:5
0:1, 1:3, 1:1
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
20.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Тодд Маклеллан
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-55:58)
Джон Гибсон
Логан Томпсон
(c 57:10)
1-й период
01:05
Джон Леонард
(Симон Эдвинссон, Эндрю Копп)
03:04
Дилан Ларкин
16:15
Джон Карлсон
2-й период
21:37
Джеймс ван Римсдайк
(Мориц Зайдер, Эндрю Копп)
25:55
Элмер Седерблом
(Альберт Юханссон, Марко Каспер)
26:42
Аксель Сандин Пелликка
30:05
Мориц Зайдер
30:36
Алексей Протас
(Том Уилсон, Расмус Сандин)
33:08
Алексей Протас
3-й период
48:30
Мартин Фехервари
(Дилан Строум, Деклэйн Чисхольм)
49:41
Командный штраф
57:10
Дилан Ларкин
(Симон Эдвинссон)
Статистика
Вашингтон
Детройт
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
