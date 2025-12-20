Овечкин угодил в яму и не может из нее выбраться! Русская звезда снова без голов — «Вашингтон» проиграл без шансов

Однако этого было недостаточно для того, чтобы переломить ход матча. Мартин Фехервари отыграл одну шайбу, но Дилан Ларкин установил окончательный счет в конце третьего периода — 5:2 в пользу «Детройта». «Вашингтон», даже несмотря на положительные эмоции от разгромной победы над «Торонто» (4:0), вновь выглядел обреченно. Команда Ови потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах. А сам великий снайпер не только продлил безголевую серию до семи встреч, но и провел третью игру подряд без очков. Хочется верить, что очень скоро эта черная полоса в карьере легенды мирового хоккея подойдет к концу. «Вашингтону» и всем нам нужен сильный Овечкин.