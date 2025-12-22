Ричмонд
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

Источник: Reuters

Макдэвид набрал 10 очков (5 голов + 5 передач) в четырех матчах. Он отметился забитым голом в каждой встрече, а также оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче против «Питтсбург Пингвинз» (6:4). С 62 (23+39) очками канадец лидирует в списке бомбардиров регулярного чемпионата. На прошлой неделе Макдэвид также был признан первой звездой.

Второй звездой стал шведский вратарь «Оттавы Сенаторз» Линус Улльмарк, который одержал три победы в трех матчах недели, оформил один шатаут и отразил 94,3% бросков по воротам.

Третьей звездой недели признан американский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски, набравший 7 (5+2) очков в трех матчах недели.