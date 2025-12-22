Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ

Макдэвид набрал 10 очков (5 голов + 5 передач) в четырех матчах. Он отметился забитым голом в каждой встрече, а также оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче против «Питтсбург Пингвинз» (6:4). С 62 (23+39) очками канадец лидирует в списке бомбардиров регулярного чемпионата. На прошлой неделе Макдэвид также был признан первой звездой.