Шайба Марченко помогла «Коламбусу» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко и форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросили по шайбе в матче команд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Коламбус» в гостевом матче одержал победу со счетом 3:1. В составе гостей шайбы забросили Мэйсон Марчмент (5-я и 20-я минуты) и Марченко (55). У проигравших отличился Кузьменко (39). Результативной передачей отметился российский форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков.
Марченко забросил 11-ю шайбу в сезоне, также в активе 25-летнего форварда 16 передач в 32 матчах сезона. Для 29-летнего Кузьменко заброшенная шайба стала 6-й в текущем регулярном чемпионате, также на его счету 4 передачи в 30 играх.
«Коламбус» занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ, набрав 36 очков в 36 матчах. «Лос-Анджелес» идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 39 очков после 35 встреч.
В следующем матче «Коламбус» 29 декабря примет «Нью-Йорк Айлендерс». «Лос-Анджелес» 24 декабря дома сыграет с «Сиэтлом».
Джим Хиллер
Дин Эвасон
Антон Форсберг
(00:00-12:09)
Джет Гривз
Антон Форсберг
(12:27-55:25)
Антон Форсберг
(56:45-58:53)
02:54
Кевин Фиала
04:07
Мэйсон Марчмент
(Дэймон Северсон, Дмитрий Воронков)
12:27
Дэймон Северсон
17:32
Данте Фаббро
18:16
Андрей Кузьменко
19:36
Мэйсон Марчмент
(Дэймон Северсон, Бун Дженнер)
22:59
Майлс Вуд
28:33
Кори Перри
28:33
Кори Перри
28:33
Дэймон Северсон
29:48
Иван Проворов
32:04
Бренд Кларк
38:41
Андрей Кузьменко
(Майки Андерсон, Дрю Даути)
46:27
Кори Перри
53:55
Кевин Фиала
54:16
Кирилл Марченко
(Дентон Матейчук, Адам Фантилли)
54:58
Бун Дженнер
56:45
Командный штраф
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит