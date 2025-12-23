Шайба Марченко помогла «Коламбусу» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Марченко забросил 11-ю шайбу в сезоне, также в активе 25-летнего форварда 16 передач в 32 матчах сезона. Для 29-летнего Кузьменко заброшенная шайба стала 6-й в текущем регулярном чемпионате, также на его счету 4 передачи в 30 играх.