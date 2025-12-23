Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
5.82
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2

Шайба Марченко помогла «Коламбусу» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

В составе «Лос-Анджелеса» отличился Андрей Кузьменко.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко и форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросили по шайбе в матче команд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Коламбус» в гостевом матче одержал победу со счетом 3:1. В составе гостей шайбы забросили Мэйсон Марчмент (5-я и 20-я минуты) и Марченко (55). У проигравших отличился Кузьменко (39). Результативной передачей отметился российский форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков.

Марченко забросил 11-ю шайбу в сезоне, также в активе 25-летнего форварда 16 передач в 32 матчах сезона. Для 29-летнего Кузьменко заброшенная шайба стала 6-й в текущем регулярном чемпионате, также на его счету 4 передачи в 30 играх.

«Коламбус» занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ, набрав 36 очков в 36 матчах. «Лос-Анджелес» идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 39 очков после 35 встреч.

В следующем матче «Коламбус» 29 декабря примет «Нью-Йорк Айлендерс». «Лос-Анджелес» 24 декабря дома сыграет с «Сиэтлом».

Лос-Анджелес
1:3
0:2, 1:0, 0:1
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
23.12.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Дин Эвасон
Вратари
Антон Форсберг
(00:00-12:09)
Джет Гривз
Антон Форсберг
(12:27-55:25)
Антон Форсберг
(56:45-58:53)
1-й период
02:54
Кевин Фиала
04:07
Мэйсон Марчмент
(Дэймон Северсон, Дмитрий Воронков)
12:27
Дэймон Северсон
17:32
Данте Фаббро
18:16
Андрей Кузьменко
19:36
Мэйсон Марчмент
(Дэймон Северсон, Бун Дженнер)
2-й период
22:59
Майлс Вуд
28:33
Кори Перри
28:33
Кори Перри
28:33
Дэймон Северсон
29:48
Иван Проворов
32:04
Бренд Кларк
38:41
Андрей Кузьменко
(Майки Андерсон, Дрю Даути)
3-й период
46:27
Кори Перри
53:55
Кевин Фиала
54:16
Кирилл Марченко
(Дентон Матейчук, Адам Фантилли)
54:58
Бун Дженнер
56:45
Командный штраф
Статистика
Лос-Анджелес
Коламбус
Штрафное время
16
12
Игра в большинстве
5
7
Голы в большинстве
0
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит