«Рейнджерс» с Панариным и Шестеркиным потерпели поражение в дерби Нью-Йорка

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась на площадке «Айлендерс», завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). В составе «островитян» шайбы забросили Андерс Ли (1-я минута) и Симон Хольмстрем (60).
Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин трижды бросил в створ и заблокировал один бросок. Защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков нанес один бросок в створ ворот. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25 и был признан третьей звездой матча.
«Айлендерс» одержали вторую победу подряд. «Рейнджерс» потерпели второе поражение в последних трех матчах чемпионата НХЛ.
Патрик Руа
Майк Салливан
Давид Риттих
Игорь Шестеркин
(00:00-57:53)
Игорь Шестеркин
(c 59:44)
00:58
Андерс Ли
03:51
Владислав Гавриков
24:56
Алексис Лафренье
31:09
Брэйден Шнайдер
33:56
Адам Пелек
41:49
Энтони Деанджело
41:49
Ноа Лаба
47:58
Уилл Куилль
49:18
Карсон Соуси
52:35
Винс Трочек
54:41
Калум Ритчи
56:59
Бо Хорват
59:44
Симон Хольмстрем
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит