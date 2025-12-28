Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
2
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.70
П2
6.76
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
7.90
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.93
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

«Рейнджерс» с Панариным и Шестеркиным потерпели поражение в дерби Нью-Йорка

«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в НХЛ, Шестеркин стал третьей звездой матча.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на площадке «Айлендерс», завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). В составе «островитян» шайбы забросили Андерс Ли (1-я минута) и Симон Хольмстрем (60).

Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин трижды бросил в створ и заблокировал один бросок. Защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков нанес один бросок в створ ворот. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25 и был признан третьей звездой матча.

«Айлендерс» одержали вторую победу подряд. «Рейнджерс» потерпели второе поражение в последних трех матчах чемпионата НХЛ.

Айлендерс
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
28.12.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Майк Салливан
Вратари
Давид Риттих
Игорь Шестеркин
(00:00-57:53)
Игорь Шестеркин
(c 59:44)
1-й период
00:58
Андерс Ли
03:51
Владислав Гавриков
2-й период
24:56
Алексис Лафренье
31:09
Брэйден Шнайдер
33:56
Адам Пелек
3-й период
41:49
Энтони Деанджело
41:49
Ноа Лаба
47:58
Уилл Куилль
49:18
Карсон Соуси
52:35
Винс Трочек
54:41
Калум Ритчи
56:59
Бо Хорват
59:44
Симон Хольмстрем
Статистика
Айлендерс
Рейнджерс
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
5
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит