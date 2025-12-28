«Рейнджерс» с Панариным и Шестеркиным потерпели поражение в дерби Нью-Йорка

Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин трижды бросил в створ и заблокировал один бросок. Защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков нанес один бросок в створ ворот. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25 и был признан третьей звездой матча.