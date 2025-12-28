«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» в НХЛ, Бучневич забросил две шайбы

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. «Сент-Луис» дома со счетом 3:2 обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брэйден Шенн (9-я минута) и Павел Бучневич (19, 45). У «Нэшвилла» отличились Тайсон Джост (12) и Федор Свечков (53).
Бучневич довел число шайб в текущем сезоне до семи, также у нападающего 14 голевых передач в 39 играх. Свечков забросил вторую шайбу в сезоне, на счету российского форварда также семь результативных передач в 35 играх.
«Сент-Луис» и «Нэшвилл» выступают в Центральном дивизионе и занимают пятое и шестое места соответственно. «Сент-Луис» набрал 38 очков в 39 играх, у «Нэшвилла» — 36 очков после 37 встреч. В следующем матче «Сент-Луис» примет «Баффало» в ночь на 30 декабря по московскому времени, «Нэшвилл» тогда же на выезде сыграет с «Ютой».
В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» дома со счетом 2:0 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс», «Баффало» на своем льду переиграл «Бостон» (4:1), «Торонто» одержал домашнюю победу над «Оттавой» (7:5), «Чикаго» в гостях со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл «Даллас».