Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
1
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.05
П2
3.12
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
7.90
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.66
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» в НХЛ, Бучневич забросил две шайбы

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. «Сент-Луис» дома со счетом 3:2 обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Шенн (9-я минута) и Павел Бучневич (19, 45). У «Нэшвилла» отличились Тайсон Джост (12) и Федор Свечков (53).

Бучневич довел число шайб в текущем сезоне до семи, также у нападающего 14 голевых передач в 39 играх. Свечков забросил вторую шайбу в сезоне, на счету российского форварда также семь результативных передач в 35 играх.

«Сент-Луис» и «Нэшвилл» выступают в Центральном дивизионе и занимают пятое и шестое места соответственно. «Сент-Луис» набрал 38 очков в 39 играх, у «Нэшвилла» — 36 очков после 37 встреч. В следующем матче «Сент-Луис» примет «Баффало» в ночь на 30 декабря по московскому времени, «Нэшвилл» тогда же на выезде сыграет с «Ютой».

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» дома со счетом 2:0 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс», «Баффало» на своем льду переиграл «Бостон» (4:1), «Торонто» одержал домашнюю победу над «Оттавой» (7:5), «Чикаго» в гостях со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл «Даллас».