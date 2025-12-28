«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» в НХЛ, Бучневич забросил две шайбы

«Сент-Луис» и «Нэшвилл» выступают в Центральном дивизионе и занимают пятое и шестое места соответственно. «Сент-Луис» набрал 38 очков в 39 играх, у «Нэшвилла» — 36 очков после 37 встреч. В следующем матче «Сент-Луис» примет «Баффало» в ночь на 30 декабря по московскому времени, «Нэшвилл» тогда же на выезде сыграет с «Ютой».