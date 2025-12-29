Шайбы Проворова и Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Айлендерс» в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Коламбуса». В составе победителей шайбы забросили Марченко (9-я и 57-я минуты), Проворов (56) и Коул Силлинджер (59). У проигравших отличились Максим Шабанов (18) и Бо Хорват (34).