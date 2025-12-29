Шайбы Проворова и Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Айлендерс» в НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Российские игроки «Коламбуса» Иван Проворов и Кирилл Марченко отличились в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Коламбуса». В составе победителей шайбы забросили Марченко (9-я и 57-я минуты), Проворов (56) и Коул Силлинджер (59). У проигравших отличились Максим Шабанов (18) и Бо Хорват (34).
Марченко забросил 13-ю шайбу в сезоне, также на счету 25-летнего форварда 16 передач в 33 матчах. 28-летний Проворов набрал 14 очков (5 шайб + 9 передач) после 37 встреч. Шабанов прервал безголевую серию из 16 матчей, проводящий дебютный сезон в НХЛ 25-летний нападающий набрал 11 очков (4+7).
«Коламбус» занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 38 очков в 37 матчах. «Айлендерс» идет вторым, имея в активе 46 очков после 39 встреч.
В следующем матче «Коламбус» 30 декабря в гостях сыграет с «Оттавой». «Айлендерс» днем позднее на выезде встретятся с «Чикаго».
Дин Эвасон
Патрик Руа
Джет Гривз
Давид Риттих
(00:00-21:33)
Давид Риттих
(21:37-58:32)
Давид Риттих
(c 58:54)
08:09
Кирилл Марченко
(Мэйсон Марчмент, Дентон Матейчук)
09:12
Мэтью Барзал
17:16
Максим Шабанов
(Энтони Дюклер, Жан-Габриэль Пажо)
18:11
Мэйсон Марчмент
21:37
Мэйсон Марчмент
21:37
Мэтью Барзал
21:37
Мэтью Барзал
21:43
Адам Пелек
24:31
Мэйсон Марчмент
33:24
Бо Хорват
(Райан Пулок)
35:44
Кент Джонсон
44:47
Андерс Ли
55:27
Иван Проворов
(Шон Монахэн, Дентон Матейчук)
56:41
Кирилл Марченко
(Адам Фантилли, Дэймон Северсон)
58:54
Коул Силлинджер
(Шон Монахэн)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит