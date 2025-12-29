Отобрали крутейшие видео 2025 года! Там не только Овечкин и Сафонов

«Я не могу объяснить, это невероятно. Игрок сам не знает, как это произошло. Мы думаем, что это случилось во время третьего пенальти, когда Сафонов сделал странное движение. Он остановил последние два пенальти со сломанной рукой. Адреналин очень силен, когда ты играешь, поэтому он все еще мог останавливать эти пенальти без боли. Может быть, это карма. Это происходит со всеми игроками. Это показывает, насколько действительно игроки готовы защищать результат матча. Неважно, межнациональный кубок или какой-то другой. Каждый игрок готов. Это тот менталитет, который мы хотим видеть тут в клубе».