Третьяк: Овечкин и так уже легенда, все у него с голами будет нормально

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что в новом году у капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина все будет хорошо с заброшенными шайбами. Такое мнение он высказал ТАСС.
В текущем сезоне Овечкин забросил 15 шайб и сделал 18 результативных передач в 39 играх. В последних 11 встречах форвард забил один гол.
«Мы радуемся его каждому голу. Все бывает, не каждый сезон для него складывается удачно, не каждый матч он забивает. Все будет нормально, он и так уже является легендой», — сказал Третьяк.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по шайбам в регулярных чемпионатах.
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
30.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19421 зритель
Главные тренеры
Пол Морис
Спенсер Карбери
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-59:57)
Логан Томпсон
(00:00-43:10)
Логан Томпсон
(43:11-56:44)
Логан Томпсон
(57:12-58:39)
Логан Томпсон
(c 59:25)
1-й период
03:53
Том Уилсон
(Мартин Фехервари, Дилан Строум)
04:35
Антон Лунделл
(Джефф Питри)
08:33
Энтони Бовилье
11:44
Итен Фрэнк
12:45
Сэм Райнхарт
(Сет Джонс, Брэд Маршан)
16:54
Эй Джей Грир
18:04
Сет Джонс
18:04
Сет Джонс
19:17
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Дилан Строум)
2-й период
24:20
Густав Форслинг
31:48
Райан Леонард
33:50
Ник Дауд
3-й период
43:11
Дилан Строум
(Алексей Протас, Том Уилсон)
44:15
Александр Овечкин
46:16
Брэд Маршан
(Сет Джонс, Сэм Беннетт)
46:55
Густав Форслинг
47:19
Райан Леонард
53:12
Аарон Экблад
(Антон Лунделл, Сэм Райнхарт)
57:12
Эту Луостаринен
59:25
Сэм Райнхарт
(Эту Луостаринен, Аарон Экблад)
Статистика
Флорида
Вашингтон
Штрафное время
12
12
Игра в большинстве
6
6
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
